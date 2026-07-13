3 مليارات دولار خسائر القطاع الزراعي في غزة

- خسائر زراعية هائلة: بلغت خسائر القطاع الزراعي في غزة جراء الحرب الإسرائيلية حوالي 3 مليارات دولار، منها 1.49 مليار دولار أضرار مباشرة، مع انهيار شبه كامل لمنظومة الري وتضرر 87% من الأراضي الزراعية، مما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحاصيل. - تأثير مدمر على الإنتاج الحيواني والسمكي: تضررت 90.3% من مزارع الإنتاج الحيواني، مع نفوق ملايين الطيور والحيوانات، وتوقف شبه كامل لأنشطة الصيد والإنتاج السمكي بسبب تدمير البنية التحتية. - احتياجات ضخمة لإعادة الإعمار: وفقًا لتقييم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تحتاج غزة إلى 71.4 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك 26.3 مليار دولار لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية.

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنّ خسائر القطاع الزراعي جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تقارب 3 مليارات دولار، نصفها تقريباً أضرار مباشرة. وفي مؤتمر صحافي بمستشفى شهداء الأقصى لاستعراض الخسائر، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة رأفت عسلية إنّ التقديرات مستندة إلى تحليل الصور الجوية عالية الدقة، ونظم المعلومات الجغرافية، وقواعد البيانات الزراعية الرسمية.

ولفت إلى أنّ من الخسائر 1.49 مليار دولار مباشرة و1.59 مليار دولار خسائر غير مباشرة، ذاكراً أنّ الحرب تسببت أيضاً بانهيار شبه كامل لمنظومة الري الزراعي، بعد خروج 8 آلاف و700 بئر مياه زراعية عن الخدمة بالكامل، إلى جانب تضرر 3 آلاف و828 بركة مياه زراعية، وتدمير ألف و371 كيلومتراً من خطوط نقل المياه الزراعية. وأشار إلى أنّ قطاع الإنتاج النباتي تعرض لخسائر كبيرة، حيث تضرر 158 ألفاً و909 دونمات من أصل 182 ألفاً و247 دونماً، بنسبة بلغت 87%، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحاصيل وانخفاض القدرة على توفير الغذاء.

ويعيش القطاع حالياً على الاستيراد وما تسمحه به سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مع نسبة قليلة للغاية من الزراعة التي يقوم بها الفلسطينيون من أجل لقمة العيش وإنعاش القطاع الزراعي بعد الدمار الهائل الذي أصابه. وبلغت نسبة الأضرار في قطاع الإنتاج الحيواني 90.3%، وشملت تضرر أكثر من 5 آلاف و450 مزرعة للمجترات ونحو ألفين و300 مزرعة دواجن، إضافة إلى نفوق نحو 69 ألف رأس من الحيوانات ومليونين و79 ألف طائر، فضلاً عن تضرر 28 ألفاً و400 خلية نحل، وفق عسلية.

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وأشار عسلية إلى أن قطاع الثروة السمكية تكبّد خسائر تمثلت في تضرر 1674 وسيلة صيد بحرية و7 مزارع للاستزراع السمكي و450 بركة ثنائية الاستخدام، إضافة إلى تدمير المفرخ السمكي الوحيد، ما أدى إلى توقف شبه كامل لأنشطة الصيد والإنتاج السمكي. وشدد على أنّ الأضرار طالت البنية التحتية الزراعية، حيث تضرر 93 مشتلا زراعيا، بينها 50 مشتلا للبستنة و33 مشتلا للخضراوات، إلى جانب تدمير 18 فقاسة للبيض، و134 ثلاجة تخزين زراعي، فضلا عن أضرار واسعة لحقت بالمراكز الحكومية والمختبرات البيطرية ومحطات التجارب ومعالجة المياه ومرافق الصيادين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إبريل/نيسان الماضي، التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، الذي أُجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد 24 شهرًا من النزاع. ووفقًا للتقييم، تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي. وتُقدّر الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.