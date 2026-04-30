3 عملات عربية ضمن قائمة العشر الأسوأ في أفريقيا

- تأثير الدولار القوي والتوترات الجيوسياسية: تشهد العملات الأفريقية تراجعاً ملحوظاً بسبب قوة الدولار والتوترات الجيوسياسية التي رفعت أسعار النفط وزادت الطلب على الدولار لتأمين الواردات. - التحديات الاقتصادية الداخلية: تعاني الدول الأفريقية من تضخم وضعف في الاحتياطيات النقدية وتأخر الإصلاحات، مما يفاقم تراجع العملات، مثل الدينار الليبي والجنيه المصري. - تفاوت تأثير التراجع على العملات: يختلف تأثير التراجع بين العملات، حيث تراجع الدينار الليبي بنسبة -17.21%، بينما أظهر الدرهم المغربي مرونة نسبية بتراجع -1.79% فقط.

وسط موجة تراجع تضرب العملات الأفريقية منذ مطلع عام 2026، برزت الدول العربية في القارة ضمن قائمة الأكثر تأثراً، حيث سجّل الدينار الليبي والجنيه المصري والدرهم المغربي خسائر لافتة تعكس عمق الأزمات الاقتصادية والمالية. وبين ضغوط الدولار القوي واختلالات الداخل، تتكشف صورة مقلقة لأداء العملات، مع تفاوت في حجم التراجع، لكنه يجتمع عند نقطة واحدة وهي هشاشة التوازن النقدي.

القائمة أوردتها منصة "زاوية.كوم" التابعة لمجموعة بورصة لندن في تقرير الأربعاء، استناداً إلى تحليل سوق الصرف الأجنبي والأرقام التي جمعتها المنصة الأفريقية المتخصصة "TUKO.co.ke"، ويرصد تطور مؤشر سعر العملة من بداية العام حتى 23 إبريل/نيسان الجاري. ويتبيّن بحسب التحليل، أن العملات العربية لم تكن بمنأى عن موجة التراجع، بل جاءت ضمن مراتب متقدمة في طليعتها الدينار الليبي المتضرر لعدة أسباب، علماً أن هذا التراجع الواسع يرتبط بجملة عوامل متشابكة، في مقدمتها استمرار قوة الدولار الأميركي، ما يزيد الضغط على الدول المستوردة. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في رفع أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي يفرض طلباً إضافياً على الدولار لتأمين الواردات. وعلى المستوى الداخلي، تعاني العديد من الدول الأفريقية، بما فيها العربية، تضخماً مرتفعاً وضعفاً في الاحتياطيات وتأخراً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهي عوامل تفاقم حدة تراجع العملات.

1 - الدينار الليبي (-17.21%)

يتصدر الدينار الليبي القائمة بوصفه أضعف العملات أداءً في أفريقيا رغم الإمكانات النفطية الكبيرة في البلاد. فالانقسام السياسي وازدواجية السلطة، إلى جانب ضعف التنسيق النقدي، جعلت العملة عرضة لتقلبات حادة ومضاربات، في ظل احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية. يراوح سعر الدولار الأميركي حالياً بين 4.8 و5.3 دنانير ليبية، علماً أن السعر الرسمي أقل منه في السوق الموازية.

2 - السيدي الغاني (-10.28%)

يواصل خسائره رغم برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ تؤثر معدلات التضخم المرتفعة وأعباء الدين المتزايدة سلباً في ثقة المستثمرين، في ظل نقص واضح في النقد الأجنبي. يراوح سعر الدولار حالياً بين 13 و15 سيدياً.

3 - الشلن التنزاني (-5.8%)

يتعرض لضغوط نتيجة الطلب المتزايد على الدولار، خصوصاً لتمويل واردات الوقود، مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ما يفاقم كلفة الاستيراد. يعادل الدولار حالياً ما بين 2500 و2700 شلناً تنزانياً.

4 - الكواشا الزامبي (-5.49%)

بعد بداية قوية هذا العام، عاد إلى التراجع متأثراً بتقلب أسعار النحاس، المصدر الرئيسي للإيرادات، إضافة إلى تشديد شروط التمويل الخارجي. يناهز سعر الدولار الأميركي حالياً ما بين 25 و28 كواشا.

هذا التراجع الواسع يرتبط بجملة عوامل متشابكة، في مقدمتها استمرار قوة الدولار الأميركي، ما يزيد الضغط على الدول المستوردة

5 - فرنك غرب أفريقيا (-2.89%)

رغم استقراره النسبي مقارنة بغيره، تأثر بالضغوط الإقليمية مثل التضخم والصدمات الاقتصادية الخارجية التي طاولت دول المنطقة. سعر الدولار بين 600 و620 فرنكاً، علماً أن هذه العملة مرتبطة باليورو ولذلك تبقى تحركات الفرنك أقل تقلباً مقارنة بغيره من العملات.

6 - الجنيه المصري (-2.57%)

من بين أبرز العملات العربية المتراجعة، إذ يواجه ضغوطاً ناتجة عن التضخم المرتفع ونقص العملات الأجنبية، رغم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يبقي الاستقرار النقدي هشاً. سعر الدولار حالياً بين 48 و52 جنيهاً، وقد يختلف بحسب السوق وتعاملاته. واليوم الخميس، اقترب الدولار من حاجز 54 جنيهاً في التداولات بين البنوك.

7 - الفرنك الكونغولي (-1.8%)

يعكس تراجع العملة هشاشة البنية الاقتصادية والاعتماد الكبير على الواردات، إلى جانب تأثرها بالصدمات الخارجية وضعف الإنتاج المحلي. يراوح سعر الدولار حالياً بين 2700 و3000 فرنك.

8 - الدرهم المغربي (-1.79%)

أظهر مرونة نسبية، إلا أنه لم يسلم من تأثير ارتفاع كلفة الطاقة وزيادة الطلب على العملات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. يعادل سعر الدولار ما بين 9.8 و10.3 دراهم مغربية حالياً.

ساهمت التوترات الجيوسياسية في رفع أسعار النفط عالمياً، الأمر الذي يفرض طلباً إضافياً على الدولار لتأمين الواردات

9 - الروبية الموريشيوسية (-1.06%)

تأثرت بتقلبات عائدات السياحة، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب اعتماد البلاد على الاستيراد. ويراوح سعر صرف الدولار حالياً بين 45 و47 روبية.

10 - فرنك وسط أفريقيا (-0.6%)

الأقل تراجعاً في هذه القائمة، لكنه يواجه ضغوطاً مرتبطة بتقلب أسعار النفط والتحديات المالية في دول الإقليم. سعر صرف الدولار الأميركي حالياً بين 600 و620 فرنكاً، علماً أن هذا الفرنك أيضاً مرتبط باليورو وتبقى تحركاته أكثر انضباطاً من بقية العملات.