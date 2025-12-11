- وافقت صناديق استثمارية من الشرق الأوسط، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار، على تقديم 24 مليار دولار لدعم عرض "باراماونت سكاي دانس" للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، مما يعزز دور الصناديق السيادية الخليجية في تمويل الاستحواذات العالمية. - تلعب شركة أبولو غلوبال مانجمنت دورًا محوريًا في تمويل العرض بتوفير 54 مليار دولار، مع علاقات قوية مع "مبادلة" للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما يعكس التعاون المتزايد بين الكيانات الخليجية في الصفقات العالمية. - يمثل الاستحواذ خطوة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة للمستثمرين الخليجيين، حيث سيحصلون على حصص في أصول بارزة مثل استوديوهات وارنر براذرز، في سياق سعي الحكومات لبناء محركات نمو جديدة بعيدًا عن النفط.

قالت وكالة بلومبيرغ، اليوم الخميس، إن ثلاثة صناديق استثمارية من الشرق الأوسط وافقت على تقديم 24 مليار دولار للمساعدة في تمويل عرض شركة "باراماونت سكاي دانس" للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، وهو العرض المنافس لما طرحته "نتفليكس" لشراء استوديوهات ومنصة بث من "وارنر براذرز" في وقت سابق.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن انخراط صناديق استثمارية من السعودية والإمارات وقطر في مشروع تمويلي يعد "سابقة"، كما يعكس "الروابط العميقة" التي تجمعها بشركات الأسهم الخاصة الداعمة للعرض. وحسب التقرير، انضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار إلى شركة العماد القابضة، التي تديرها حكومة أبوظبي، لتمويل العرض العدائي الذي قدمته باراماونت وقت سابق من الأسبوع، حيث تلعب الصناديق السيادية الخليجية دورا بارزا في تمويل عمليات الاستحواذ العالمية في السنوت الأخيرة.

وتلعب شركة أبولو غلوبال مانجمنت دورا بارزا في عرض الاستحواذ، حيث من المتوقع أن توفر ما يصل إلى 54 مليار دولار من التمويل لعرض باراماونت. وترتبط أبولو بعلاقة طويلة الأمد مع شركة "مبادلة" للاستثمار في أبوظبي، كما أن الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمرت في صناديق تديرها الشركة الأميركية.

كما ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار وشركة لونايت الإماراتية، مليارات الدولارات في شركة أفينيتي بارتنرز. وترتبط شركة جاريد كوشنر كذلك بمبادلة بعقد استثمار مشترك في شركة مطاعم برازيلية بالتعاون مع إحدى وحدات الصندوق الإماراتي.

ويأتي مسعى الاستحواذ على وارنر براذرز بعد أشهر من شراكة الصندوق السعودي مع أفينيتي في صفقة أخرى لافتة، تمثلت في عرض بقيمة 55 مليار دولار للاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس. وقد لعب كوشنر دورًا محوريًا في المفاوضات وربط بين الجانبين، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ سابقًا.

وتشمل الأسماء البارزة في هذه المحاولة أيضًا لاري إليسون، صاحب شركة أوراكل

العملاقة والملياردير الأميركي "ذا الروابط الوثيقة" بالمنطقة. وحسب بلومبيرغ، يخطط المستثمرون الخليجيون لضخ رأس المال عبر استثمارات دون حقوق تصويت، وقد وافقوا على التنازل عن أي حقوق حوكمة، ما يساعد على تجنب إخضاع الصفقة لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

وتعزز هذه الخطوة اتجاهًا مستمرًا منذ سنوات، حيث باتت الكيانات الاستثمارية في الشرق الأوسط تظهر كممولين عالميين. وأنفقت خمسة صناديق سيادية في أبوظبي وقطر والسعودية 82 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية حول العالم، وفقًا لبيانات غلوبال SWF. ودعمت هذه الاستثمارات صفقات في قطاعات تمتد من التمويل إلى الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى الحكومات إلى بناء محركات نمو جديدة بعيدًا عن النفط.

وسيضيف الاستحواذ على وارنر براذرز بعدًا يتعلق بـ"القوة الناعمة". وإذا اكتملت الصفقة، سيحصل المستثمرون الخليجيون على حصص في أصول بارزة تشمل استوديوهات وارنر براذرز التلفزيونية والسينمائية، وشبكة HBO، وقنوات الكابل، بما فيها CNN.

وهذا الاحتمال جمع صناديق من الإمارات والسعودية وقطر في صفقة واحدة للمرة الأولى منذ سنوات، رغم أن الدول الثلاث تدير أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الأصول السيادية، والصفقات المشتركة بينها نادرة. وقال دييغو لوبيز، مؤسس ومدير غلوبال SWF، إن هذا يعني إما أن الصفقة مغرية للغاية ولا يمكن تفويتها، أو أن طرفًا ثالثًا، مثل أفينيتي بارتنرز، هو من جمع هذه الأطراف معًا.