3 شروط تعيد الذهب للصعود نحو 5200 دولار للأوقية في 2027

- حدد بنك "يو بي إس" ثلاثة شروط رئيسية لارتفاع الذهب في النصف الثاني من 2026: تجنب رفع الفائدة، تعافي الطلب الاستثماري، واستمرار مشتريات البنوك المركزية. يتوقع البنك وصول سعر الذهب إلى 5200 دولار للأوقية بحلول يونيو 2027. - شهد الذهب تراجعاً في الطلب على السبائك والعملات إلى 307 أطنان في الربع الثاني، بينما دعمت مشتريات البنوك المركزية الأسعار بـ 289 طناً. - ارتفع إنتاج المناجم إلى 966 طناً، وانخفضت إمدادات الذهب المعاد تدويره إلى 326 طناً. يتوقع البنك ارتفاع الذهب إلى 5000 دولار في مارس 2027.

حدد محللو بنك "يو بي إس" ثلاثة شروط لاستئناف الذهب صعوده خلال النصف الثاني من عام 2026، تتمثل في تجنب الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، وتعافي الطلب الاستثماري، واستمرار مشتريات البنوك المركزية القوية. ويتوقع البنك وصول سعر الذهب إلى 5200 دولار للأوقية بحلول يونيو/حزيران 2027.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على الطلب الاستثماري على الذهب بخلاف أسعار الفائدة؟ ما هي نسبة انخفاض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح البنك في مذكرة صدرت أول من أمس الجمعة، ونقلت وسائل الإعلام مضمونها، أن الذهب الذي جرى تداوله قرب 4077 دولاراً للأوقية في 30 يوليو/تموز المنقضي فقد زخمه الصعودي خلال الأشهر الأخيرة، متأثراً بتراجع الطلب الاستثماري والطلب على المجوهرات، بالتزامن مع ارتفاع إنتاج المناجم.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 307 أطنان في الربع الثاني، بعدما تجاوز 400 طن في كل من الربعين السابقين. كما تراجع الطلب الاستثماري، باستثناء التعاملات خارج البورصة، إلى 262 طناً مقابل 487 طناً قبل عام، في ظل تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات خارجة.

في المقابل، شكلت مشتريات البنوك المركزية دعماً رئيسياً للأسعار، بعدما بلغت 289 طناً خلال الربع الثاني. ووصل إجمالي مشترياتها في النصف الأول إلى نحو 345 طناً، بما يعادل وتيرة سنوية تقارب 700 طن.

ويرى بنك "يو بي إس" أن "بقاء المعدن النفيس فوق مستوى 4000 دولار للأوقية يتطلب عودة التدفقات الاستثمارية، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستوى قريب من 300 طن كل ربع سنة".

ووضع البنك السياسة النقدية الأميركية في صدارة العوامل المؤثرة في مسار المعدن النفيس. فتوقعات احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام تجعل مخاطر المدى القريب مائلة نحو الهبوط، وقد تدفع الذهب إلى التراجع باتجاه 3850 دولاراً للأوقية.

لكن تثبيت أسعار الفائدة، ثم الانتقال إلى خفضها في مطلع عام 2027، قد يعيدان تنشيط الطلب على الذهب، وفقاً للبنك الذي أوضح أن انخفاض العوائد الحقيقية يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر فائدة، وقد يضغط أيضاً على الدولار.

وأضاف البنك أن توجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار إلى جانب المخاوف المرتبطة بالتضخم يمكن أن تعزز مكانة الذهب بصفته أصلاً احتياطياً وملاذاً آمناً.

وعلى جانب المعروض، ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، ارتفع إنتاج المناجم إلى 966 طناً في الربع الثاني، مقابل 948 طناً قبل عام، بينما انخفضت إمدادات الذهب المعاد تدويره إلى 326 طناً، من 374 طناً في الربع الأول، ما عوض جزئياً أثر زيادة الإنتاج.

توقعات أسعار الذهب المستقبلية حسب بنك "يو بي إس" أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً تجاوز 5600 دولار للأوقية خلال يناير/كانون الثاني، قبل أن يتراجع إلى نحو 4043 دولاراً في 31 يوليو/تموز المنقضي، أي بانخفاض يقارب 28% من القمة.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن السعر صعد فوق 5500 دولار خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ثم هبط دون 4000 دولار في أواخر يونيو/حزيران، في انعكاس حاد لتغير معنويات المستثمرين.

ورغم حذره تجاه المدى القريب، يتوقع بنك "يو بي إس" ارتفاع الذهب إلى 4400 دولار في سبتمبر/أيلول، ثم 4600 دولار في ديسمبر/كانون الأول. كما يرجح وصوله إلى 5000 دولار في مارس/آذار 2027 و5200 دولار بحلول يونيو/حزيران من العام نفسه.

واعتبر البنك أن أي انخفاض باتجاه 3850 دولاراً قد يوفر نقطة دخول للمستثمرين على المدى الطويل، مع بقاء النظرة قصيرة الأجل حذرة. وتنسجم بيانات الطلب والمعروض الواردة في تحليله مع تقرير الربع الثاني الصادر عن مجلس الذهب العالمي.