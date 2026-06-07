3 سيارات أوروبية جديدة تخطف الأنظار في 2026

- تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحولاً كبيراً مع إطلاق طرازات جديدة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث كشفت أودي عن "نوفولاري" كأقوى سيارة في تاريخها، مع محرك V8 مزدوج التوربو وثلاثة محركات كهربائية، مما يعزز مكانتها كطراز حصري ومميز. - فيات تطلق "غريزلي"، أكبر أفراد عائلة "باندا"، لتعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع خيارات محركات متنوعة لتلبية متطلبات الأسواق العالمية. - رولز رويس ترفع سقف المنافسة الكهربائية بإطلاق "سبيكتر سيريز 2"، مع تحسينات تقنية وزيادة مدى القيادة، مما يعزز جاذبيتها للعملاء الباحثين عن التفرد والفخامة.

تشهد صناعة السيارات الأوروبية سباقا متسارعا لإطلاق طرازات جديدة تجمع بين الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة والحلول الكهربائية، في وقت تواجه الشركات المصنعة ضغوطا متزايدة من المنافسة العالمية، خصوصا من الشركات الصينية التي توسع حضورها في مختلف الأسواق. وخلال الأيام الماضية، كشفت شركات أودي وفيات ورولز رويس عن ثلاثة طرازات تعكس توجهات مختلفة داخل الصناعة، لكنها تتفق في السعي إلى تعزيز القدرة التنافسية واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

أقوى سيارة في تاريخ أودي

خطف الطراز الجديد "نوفولاري" الأضواء باعتباره أقوى سيارة إنتاجية في تاريخ أودي. وتعتمد السيارة على محرك "V8" مزدوج التوربو بسعة أربعة لترات مدعوما بثلاثة محركات كهربائية، لتصل القوة الإجمالية إلى 987 حصانا.

وتستطيع السيارة التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط، فيما تتجاوز سرعتها القصوى 350 كيلومترا في الساعة. كما زودت بتقنيات مستوحاة من سباقات الفورمولا 1 تشمل الديناميكا الهوائية النشطة، ونظام توزيع العزم الذكي على العجلات الأربع، وهيكلاً مصنوعاً من ألياف الكربون.

وتكتسب "نوفولاري" أهمية خاصة لأنها تمثل أول سيارة إنتاجية تعتمد لغة التصميم الجديدة لأودي، كما تعد الخليفة الروحي لطراز R8 الذي خرج من خطوط الإنتاج عام 2024. ومن المقرر إنتاج 499 نسخة فقط من السيارة، ما يعزز مكانتها أحد أكثر طرازات أودي تميزا وحصرية.

أكبر أفراد عائلة باندا حتى الآن

وفي فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كشفت فيات عن "غريزلي"، أكبر أفراد عائلة "باندا"، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الشركة في واحدة من أكثر الفئات نموا في السوق العالمية.

وستتوفر السيارة بخيارات متنوعة تشمل محركات البنزين والهجين والكهرباء، ما يمنحها مرونة أكبر في تلبية متطلبات الأسواق المختلفة. وتستند "غريزلي" إلى منصة "سمارت كار" التابعة لمجموعة ستيلانتيس، والتي تستخدم أيضا في عدد من الطرازات الاقتصادية الحديثة.

وتراهن فيات على السيارة الجديدة لتعزيز مبيعاتها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مستفيدة من الطلب المتزايد على السيارات العائلية متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الرحابة والسعر المناسب وكفاءة استهلاك الطاقة.

رولز رويس ترفع سقف المنافسة الكهربائية

أما رولز رويس فقد اختارت تطوير سيارتها الكهربائية "سبيكتر" عبر إطلاق نسخة "سيريز 2"، التي حصلت على مجموعة من التحسينات التقنية المهمة.

وارتفع مدى القيادة إلى 390 ميلا (628 كيلومترا) بفضل بطاريات أكثر تطورا، بزيادة تقارب 18% مقارنة بالجيل السابق. كما ارتفعت القوة إلى 671 حصانا في نسخة "بلاك بادج"، لتصبح من بين أقوى السيارات الكهربائية الفاخرة في العالم.

ولم تقتصر التحديثات على الجوانب التقنية فقط، بل شملت أيضا توسيع خيارات التخصيص الداخلي والخارجي التي تشتهر بها رولز رويس، في محاولة لتعزيز جاذبية السيارة لدى العملاء الباحثين عن مستويات أعلى من التفرد والفخامة.

وتعكس هذه الطرازات الثلاثة التحولات الجارية في صناعة السيارات العالمية، حيث لم يعد التنافس يقتصر على قوة المحركات أو التصميم، بل بات يشمل البرمجيات وأنظمة القيادة الذكية والبطاريات والاتصال الرقمي.