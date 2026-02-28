3 دول تغلق مجالها الجوي فور بدء العدوان على إيران

- أعلنت إسرائيل عن إغلاق مجالها الجوي للرحلات المدنية بسبب التطورات الأمنية، داعية الجمهور لمتابعة التحديثات من وسائل الإعلام وشركات الطيران. - أغلقت إيران مجالها الجوي بالكامل بعد عدوان أميركي إسرائيلي، وأعلنت العراق عن إغلاق مجالها الجوي، بينما أوقفت الكويت الرحلات إلى إيران. - أوقفت شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى إيران وإسرائيل، وتعمل على إعداد مسارات بديلة لضمان سلامة الرحلات إلى دول الخليج، مما يزيد من مدة الرحلات.

قالت وزيرة المواصلات، وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، العميد (احتياط) ميري ريغيف إنه: "في أعقاب التطورات الأمنية، أصدرت وزيرة المواصلات تعليماتها لمدير سلطة الطيران المدني بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية". لافتةً إلى أن "أمن وسلامة المسافرين على رأس سلّم الأولويات". بينما أعلنت السلطات في إيران إغلاق المجال الجوي للبلاد، بعد تعرضها لعدوان أميركي إسرائيلي. كذلك أعلن العراق إغلاق مجاله الجوي، كما أعلن مطار أربيل العراقي تعليق الحركة الجوية.

ولفتت ريغيف في بيانها إلى أنه "يُطلب من الجمهور عدم التوجّه إلى المطارات حتى إشعار آخر. كما يُطلب من المسافرين الموجودين في الخارج متابعة وسائل الإعلام وشركات الطيران للاطلاع على مواعيد الرحلات عند إعادة فتح المجال الجوي". ودعت المسافرين إلى "التحلي بالصبر، والحفاظ على اليقظة، والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. أما المسافرون الموجودون خارج البلاد، فيُطلب منهم الالتزام بتعليمات وتوصيات مجلس الأمن القومي".

وأضافت أنه "حالما تسمح الأوضاع الأمنية، سيُعاد فتح المجال الجوي وتُستأنف الرحلات من إسرائيل وإليها، وسيُعلن عن ذلك قبل 24 ساعة من موعد استئناف الرحلات". إلى ذلك، لفتت وزيرة المواصلات في بيانها إلى أنه "تجري وزارة المواصلات اتصالات مستمرة مع جميع الجهات الأمنية وتُجري تقييمات دورية للوضع، وسيُطلع الجمهور على المستجدّات وفقاً لذلك".

وفي إيران، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية مجيد أخوان، في تصريح لوكالة "مهر"، عن إغلاق المجال الجوي بالكامل حتى إشعار آخر.

وفي العراق، أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي على خلفية العدوان الأميركي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية طهران ومدناً إيرانية أخرى. وقال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي"، مشيراً الى أنه "سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من حركة الطيران".

كما أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم السبت، عن غلق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية من المطار وإليه حتى إشعار آخر. وذكرت إدارة المطار في بيان أن "إدارة مطار أربيل تُعلن عن غلق الأجواء وتعليق الرحلات الجوية حتى إشعار آخر"، مؤكدةً أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم الجوية".

وفي الكويت، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة (الطيران المدني) عبد الله الراجحي وقف وإلغاء جميع الرحلات المتجهة من الكويت إلى إيران حتى إشعار آخر، وأضاف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الإيقاف يأتي نظراً للأوضاع الراهنة التي تمرّ بها المنطقة وما ترتب عليها من إغلاق كامل للأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن بعض الرحلات الأخرى قد تتأثر نتيجة اعتماد مساراتها السابقة على عبور الأجواء الإيرانية. وفي الأردن، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم السبت، أنه لا تغيير على مواعيد رحلاتها ولا إلغاء للرحلات طالما الأجواء الأردنية مفتوحة، وفقاً لتصريحات لقناة "المملكة".

وفي روسيا، قالت وزارة النقل اليوم السبت، إن شركات الطيران الروسية أوقفت رحلاتها إلى إيران وإسرائيل. وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بإغلاق المجال الجوي الإيراني والإسرائيلي، نسقت شركات الطيران الروسية مع الوزارة وهيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إعداد مسارات بديلة مسبقا لضمان سلامة الرحلات الجوية إلى دول الخليج. وأضافت أن مدة الرحلات ستزيد نتيجة اعتماد مسارات أطول.