29 سفينة عبرت مضيق هرمز في آخر 5 أيام

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16 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 00:09 (توقيت القدس)
مضيق هرمز قرب جزيرة لارك، إيران، في 16 مايو 2026 (ماجد سعيدي/ Getty)
ناقلة في مضيق هرمز قرب جزيرة لارك، 16 مايو 2026 (ماجد سعيدي/ Getty)
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- شهد مضيق هرمز عبور 29 سفينة بين 10 و14 يونيو، في أول مؤشر على استئناف الملاحة بعد الاتفاق الأميركي الإيراني لإنهاء الحرب وفتح الممر البحري الاستراتيجي.
- رغم استئناف العبور، لم تعد أنماط الملاحة إلى طبيعتها، حيث تركزت الحركة في يومَي 11 و12 يونيو، مع تفاوت واضح في الاتجاهات، مما يعكس حذر شركات الشحن.
- أظهرت البيانات أن 62% من السفن عبرت بمسارات "مظلمة"، مما يشير إلى استمرار المخاوف الأمنية والعقوبات، بينما أكد ترامب إعادة فتح المضيق بالكامل قريباً.

عبرت 29 سفينة وناقلة جرى التحقق من مسارها عبر مضيق هرمز بين 10 و14 يونيو/حزيران الجاري، في أول مؤشر على استئناف حركة الملاحة بعد الاتفاق الأميركي الإيراني الذي نص على إنهاء الحرب وإعادة فتح الممر البحري ذي الأهمية الإستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات منصة تتبع السفن "مارين ترافيك" أن السفن التي عبرت المضيق شملت ناقلات نفط خام ومنتجات نفطية مكررة وغاز البترول المسال والمواد الكيميائية والميثانول وسفن الشحن العامة.

ورغم استئناف العبور، أكدت البيانات أن أنماط الملاحة لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية، إذ تركزت غالبية الحركة خلال يومَي 11 و12 يونيو/حزيران، بينما بقيت حركة السفن في الاتجاهين غير متوازنة بوضوح.

اختلال في اتجاهات الملاحة

وبحسب بيانات المنصة، تحركت 23 سفينة من الغرب إلى الشرق عبر المضيق، مقابل ست رحلات فقط في الاتجاه المعاكس، وهو ما يعكس استمرار الحذر لدى شركات الشحن ومالكي الناقلات رغم الإعلان عن الاتفاق. ويشير هذا التفاوت إلى أن بعض الشركات لا تزال تراقب تطورات الوضع الأمني قبل استئناف رحلاتها بشكل كامل، خاصة بعد أشهر من الاضطرابات التي شهدتها المنطقة.

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وأظهرت البيانات أن 18 سفينة من أصل 29 سفينة، أي ما يعادل نحو 62% من إجمالي السفن العابرة، كانت تسير ضمن مسارات مصنفة "مظلمة" أو "غير معروفة". ويعني ذلك أن جزءاً كبيراً من حركة السفن لا يزال يجري مع محدودية في بيانات التتبع أو مع تعطيل بعض أنظمة التعريف الآلي، وهو أمر ازداد خلال فترة الحرب نتيجة المخاوف الأمنية والعقوبات المفروضة على بعض السفن والشركات، كما رصدت المنصة مرور سفينتَين خاضعتَين لعقوبات خلال الفترة نفسها.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، إن "مضيق هرمز سيُعاد فتحه بالكامل يوم الجمعة المقبل، ومن دون فرض أي رسوم عبور"، وأوضح خلال لقاء إعلامي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة إيفيان الفرنسية، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع، أن "المضيق مفتوح حالياً جزئياً، وأن حركة السفن بدأت تستعيد نشاطها تدريجياً"، مشيراً إلى استمرار العمل على إزالة ما وصفه بـ"الألغام المتبقية".

وفي المقابل، نقلت "رويترز" عن وسائل إعلام إيرانية أن ثلاث ناقلات نفط وسفينتَين تحملان سلعاً أساسية إيرانية تمكنت من عبور الحصار البحري الأميركي.

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