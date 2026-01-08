267.5 مليون يورو غرامة فرنسية على "إتش إس بي سي" لاحتياله الضريبي

- وافق بنك "إتش إس بي سي" على دفع غرامة قدرها 267.5 مليون يورو لتسوية دعاوى احتيال ضريبي في فرنسا، ضمن تحقيقات واسعة تشمل عدة بنوك كبرى، مما يجنّب المصرف ملاحقات قضائية أخرى. - تتعلق القضية بعملية احتيال تُعرف باسم "كوم كوم"، حيث يتم بيع الأسهم قبل توزيع الأرباح للتهرب من الضرائب، ثم إعادة شرائها، مما يتيح للمشاركين تقاسم العائدات غير المشروعة. - كشف اتحاد وسائل الإعلام الأوروبية عام 2018 عن هذه العمليات، مما أدى إلى تحقيقات مع ستة بنوك كبرى، منها "إتش إس بي سي" و"كريدي أغريكول".

وافق اليوم الخميس، بنك "إتش إس بي سي" (HSBC)، ومقره بريطانيا، على دفع غرامة قدرها 267.5 مليون يورو، لتسوية دعاوى قضائية فرنسية تتعلق بشبهات احتيال ضريبي على توزيعات الأرباح، ضمن تحقيق واسع النطاق يستهدف عدداً من المصارف الكبرى، إذ صادق قاض في محكمة بباريس على تسوية بقيمة 312 مليون دولار مع المدعين الماليين الفرنسيين، ما يجنّب المصرف ملاحقات قضائية أخرى.

وتندرج القضية ضمن تحقيقات فُتحت بعد كشف اتحاد من وسائل إعلام أوروبية عام 2018 عن احتيال واسع النطاق استمر سنوات وشمل عدة دول أوروبية.

وباشر مكتب المدعي العام المالي في ديسمبر/كانون الأول 2021 تحقيقات مع ستة بنوك كبرى، وهي حسب "فرانس برس" بنك "إتش إس بي سي"، ووحدة "كاكيب" التابعة لبنك "كريدي أغريكول"، وبنك "بي إن بي باريبا" ووحدته "إيكزان"، وبنك "سوسييتيه جنرال"، وبنك "ناتيكيس".

عملية الاحتيال

وتتمثّل عملية الاحتيال، المعروفة باسم "كوم كوم" (CumCum) في قيام مستثمر ما ببيع أسهم لطرف آخر قبيل موعد توزيع الأرباح مباشرة، للتهرّب من دفع الضرائب، ثمّ إعادة شراء الأسهم فوراً، ليتقاسم الطرفان العائدات غير المشروعة.

وكُشفت هذه العملية مع عملية احتيال مماثلة للتهرّب من الضرائب على توزيع الأرباح، تُعرف باسم "كوم إكس" (Cum-ex) التي تعتبر من أكبر الفضائح في تاريخ التهرب الضريبي، إذ استغلت شبكة من المصارف والوسطاء ثغرات قانونية، عبر تداول أسهم "مع وبدون" توزيعات الأرباح، لتقوم باسترداد ضرائب لم تدفع، مما كلف الدولة مليارات اليوروهات، ونشرها اتحاد وسائل الإعلام عام 2018.

ويُشتبه في أن المصارف عملت وسيطاً في هذه العملية، بل وتقاضت عمولة من المستثمرين المشاركين. وقال ممثل المصرف خلال جلسة الاستماع إن "بنك إتش إس بي سي يُقرّ بالحقائق كما عُرضت"، ثم رحّب المصرف لاحقاً بالاتفاق، مشيراً إلى أنه يعكس "تعاون البنك في التحقيق، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة المشاكل السابقة".

وكان مصرف "كاكيب" التابع لـ"كريدي أغريكول" أول من وافق على اتفاق مع المدعين الفرنسيين، مُتعهداً بدفع 88 مليون يورو في سبتمبر/أيلول. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قضت محكمة ألمانية بسجن المحامي هانو برغر، ثماني سنوات، باعتباره العقل المدبّر لمخطط "كوم إكس" الذي يُقدَّر أنه استنزف 140 مليار يورو خلال نحو عقدين من الزمن.