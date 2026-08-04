25 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترامب لوقف أحدث الرسوم الجمركية

- رفعت 25 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بقيادة ولاية أوريغون، في محكمة التجارة الدولية بنيويورك. - تستهدف الدعوى الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في يوليو بنسبة 10% و12.5%، متهمة الدول بعدم منع تصدير السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، مما أثار جدلاً قانونياً حول السياسة التجارية. - رغم الانتصارات القضائية السابقة ضد رسوم ترامب، تواصل الإدارة فرض رسوم جديدة، وسط جدل حول حدود الصلاحيات الرئاسية في السياسة التجارية.

رفعت مجموعة تضم 25 ولاية أميركية يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، للطعن في أحدث حزمة من الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات قادمة من 60 شريكاً تجارياً، في تصعيد جديد للمعركة القانونية حول السياسة التجارية للإدارة.

وقالت ولاية أوريغون، التي تقود التحرك القضائي، إن الدعوى رُفعت أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية في نيويورك، لتنضم إلى سلسلة من الطعون التي سبق أن تقدمت بها شركات أميركية صغيرة اعتراضاً على الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، حسب ما أوردت أسوشييتد برس يوم الاثنين.

وتستهدف الدعوى الرسوم الجديدة التي أعلنتها إدارة ترامب في 24 يوليو/تموز، والبالغة 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، بينهم الاتحاد الأوروبي، بعدما اتهمت هذه الدول بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع تصدير السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء العمل برسوم جمركية عالمية سابقة بلغت 10%.

وقال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد إن الإدارة "تحاول مرة أخرى إحداث مزيد من الفوضى للأسر والشركات المحلية"، مضيفاً أن الأميركيين هم من يتحملون كلفة هذه الرسوم، وليس الحكومات الأجنبية. وتأتي الدعوى بعد سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها ولايات أميركية وشركات صغيرة ضد رسوم جمركية سابقة فرضها ترامب خلال ولايته الثانية، إلا أن الإدارة واصلت إصدار قرارات جديدة لفرض رسوم إضافية رغم تلك الأحكام.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت في 20 فبراير/شباط بإلغاء معظم الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب، معتبرة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية من جانب واحد على الشركاء التجاريين. ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على الدعوى الجديدة، في حين تواصل الرسوم الجمركية احتلال موقع محوري في السياسة التجارية والخارجية لإدارة ترامب، وسط جدل قانوني وسياسي متصاعد بشأن حدود الصلاحيات الرئاسية في هذا الملف.