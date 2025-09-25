2.5 مليار دولار تحويلات التونسيين لبلادهم في 2025

- بلغت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج 7.6 مليارات دينار عام 2005، مع توقعات بزيادة 6.4% بحلول 2026، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط المالية الخارجية. - دعا المسؤولون إلى تحفيز الجالية التونسية للاستثمار في تونس عبر حوافز جبائية وقروض خارجية، مع التركيز على دورهم في المنظمات المهنية والمشاريع الكبرى. - رغم أهمية التحويلات، إلا أن تعقيدات القطاع المصرفي وارتفاع العمولات البنكية تدفع المغتربين لاستخدام قنوات غير رسمية، مما يقلل من الفائدة الاقتصادية لهذه التحويلات.

بلغت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج من العملة الصعبة، 7.6 مليارات دينار (2.584 مليار دولار) عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 8.3% مقارنة بالعام الماضي. ووصف رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط التونسية، لطفي فرادي، القيمة بـ"المهمة"، والتي من شأنها تمكين البلاد من مجابهة الضغوط على مستوى تعبئة موارد التمويل الخارجية في توفير العملة الصعبة.

وأوضح فرادي، خلال مشاركته في ورشة عمل للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أنّ توقعات مصالحه بخصوص تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج مقدّرة أن ترتفع بنسبة 6.4% في عام 2026 لتصل إلى نحو 7.9 مليارات دينار (2.686 مليار دولار). ودعا فرادي إلى تحسيس الجالية التونسية في مختلف أنحاء العالم بأهمية الاستثمار في تونس وتحويل مواردهم، مشدّداً على ضرورة توفير حوافز جبائية لهم، وتمكينهم من قروض خارجية، وإحداث صناديق استثمارية خاصة بهم لدعم تمويل التنمية.

وهذه هي المحفزات نفسها التي سبق أن تطرق لها البنك المركزي التونسي، إذ دعا في وقت سابق إلى وضع سياسات لتعزيز دور الجالية في المنظّمات المهنية، وإعداد خطة اتصالية لإبلاغ المغتربين بتحفيزات الاستثمار، وفتح إمكانية الشراكة لهم في المؤسسات الكبرى ومشاريع البنية التحتية، وفتح حسابات للادخار بالعملة الصعبة لفائدتهم بتونس.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في حديث لإذاعة موزاييك التونسية، الأرقام المصرّح بها للتحويلات "ضعيفة على مستوى الناتج الداخلي" رغم أنه أشاد بأهميتها، وأرجع أسباب ضعفها إلى تعقيدات القطاع المصرفي في تونس، إذ أشار إلى أن إجراءات تحويل الأموال غير مرنة، مقارنة بدول أخرى، رغم محاولة تبسيطها، وذكر أنّ "معظم هذه التحويلات موجّهة إلى العائلات أو لبناء العقارات".

أسواق العزوف عن شراء الشقق يطاول تونسيي المهجر وسبق أن اشتكى العديد من المغتربين التونسيين من ارتفاع العمولات البنكية للتحويلات المالية، مما دفع بالكثير منهم للاستعانة بالقنوات غير الرسمية، وهذا ما يفوّت فرصة على البلاد في الاستفادة من هذه التحويلات بشكل كامل، ويقلّل من عائداتها بالعملة الأجنبية، ويضعف مساهمة مغتربيها في تنمية الاحتياطي النقدي. وكشف محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري، في مايو/ أيار الماضي، أن المغتربين التونسيين يساهمون بمتوسّط تحويلات يعادل 120 دولاراً شهرياً للفرد الواحد، في حين يصل المستوى العالمي إلى 200 دولار، ورغم ذلك أشاد بتلك التحويلات التي "ساهمت في سداد ما بين 1.3% إلى 1.4% من الديون بالعملة الصعبة".

وأوضح النوري أنّ هذه التحويلات بلغت 5.6% من الناتج الداخلي الخام، مضيفاً أن التقديرات تفيد بأنّ التونسيين المقيمين في الخارج يساهمون بنسبة 2% في النسيج الاقتصادي، فيما يمتلك 50% منهم استثمارات عقارية في تونس، بينما نسبة مهمة من هذه الأموال تذهب إلى الاستهلاك، "في حين تقتضي الحاجة إدماجها بفعالية في الاقتصاد التونسي في شكل مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي".

ووصل عدد الجالية التونسية خارج البلاد إلى 1.8 مليون مواطن، حسب آخر رقم أعلن عنه المكلف بتسيير ديوان التونسيين في الخارج حلمي التليلي، لهذا تعوّل تونس كثيراً على أبنائها في الخارج في المساهمة بالتنمية والاستثمار.