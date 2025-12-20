240 مليار دولار حجم الشراكة الاقتصادية بين قطر وأميركا

- أكدت قطر والولايات المتحدة على شراكتهما الاقتصادية القوية، مع التركيز على التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، ضمن اتفاقيات تتجاوز 240 مليار دولار، بما في ذلك صفقات كبيرة مع بوينغ وبارسونز وماكديرموت، واستثمار في الحوسبة الكمية. - تم التركيز خلال الحوار الاستراتيجي السابع على تعزيز تدفقات الاستثمار والتعاون في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مع تحسين الأطر التنظيمية لتسهيل التجارة ودعم تنافسية الاقتصادين. - أعربت الدولتان عن تطلعهما للجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في الدوحة عام 2026، مؤكدتين على أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

أكدت قطر والولايات المتحدة الأميركية متانة شراكتهما الاقتصادية التي تواصل تحقيق النمو، ودعم خلق فرص العمل، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، في ضوء توافق مصالح البلدين في دعم وفرة الطاقة عالمياً واستقرار أسواقها.

وذكر بيان صدر عن حكومتي البلدين، اليوم السبت، أن ذلك يأتي ذلك استكمالاً للاتفاقيات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 240 مليار دولار، والتي جرى تأمينها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

إلى قطر في شهر مايو/ أيار الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وعقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحوار الاستراتيجي السابع بين قطر والولايات المتحدة، وذلك في 17 ديسمبر/ كانون الأول الحالي في واشنطن العاصمة، بمشاركة كبار المسؤولين القطريين والأميركيين. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه في ظل مساعي بلاده إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا والابتكار والمعرفة، شكلت الشراكة الاستثمارية العميقة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية للنجاح المشترك.

وفي هذا السياق، سلط الجانب الأميركي الضوء على الجهود الجارية لتبسيط الإجراءات التنظيمية وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، فيما جددت دولة قطر التزامها بالتنويع الاقتصادي والابتكار القائم على التكنولوجيا.

وتطرق البيان إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين خلال هذا العام، وتشمل اتفاقية بقيمة 96 مليار دولار بين الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ لشراء ما يصل إلى 210 طائرات من طرازي 787 دريملاينر و777X، مزودة بمحركات من GE Aerospace، ما يدعم أكثر من 154 ألف وظيفة سنوياً في الولايات المتحدة، وبما يتجاوز مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة، وعرض بقيمة 97 مليار دولار من قطر لشركة بارسونز الأميركية لتنفيذ مشاريع تعزز الابتكار، ما يدعم مئات الآلاف من فرص العمل المجزية في الولايات المتحدة، إضافة إلى عقد بقيمة 8.5 مليارات دولار بين شركتي قطر للطاقة وماكديرموت لتطوير بنية تحتية حيوية في قطاع الطاقة.

إلى جانب استثمار بقيمة مليار دولار في مشروع الشراكة مع شركة Quantinuum وبالتعاون مع شركة الربان كابيتال، لدعم تطوير تقنيات الحوسبة الكمية المتقدمة.

وعقدت، أمس الجمعة، الجلسة الاقتصادية ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي السابع، وقال رئيس الجانب القطري في الجلسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد، في كلمته خلال الجلسة، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 29.6 مليار دولار مدعوماً بخطط استثمارات وتبادل اقتصادي طويلة الأمد.

وأوضح أن هذه الشراكة عكست نقاط القوة التكاملية لاقتصادي قطر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والابتكار والصناعات المتقدمة، والطيران، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب التقنيات الناشئة، مؤكداً أن هذا التكامل يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأكد السيد أن الشراكة الاقتصادية المتقدمة بين البلدين أسهمت في تهيئة بيئة مؤاتية لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، وتطوير التكامل في سلاسل الإمداد الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، بما يدعم الاستثمارات طويلة الأجل، ويعزز فرص النمو المستدام، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.

وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، ركزت على تعزيز تدفقات الاستثمار في الاتجاهين، وتوسيع التعاون في مجالات التقنيات الناشئة، وتطوير الأطر الرقمية والتنظيمية، وتحسين تيسير التجارة. كما تناولت الجلسة فرص تعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والتجارة والخدمات الرقمية، وبناء أنظمة تكنولوجية موثوقة، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية، وتطوير الكفاءات، بما يدعم تنافسية الاقتصادين القطري والأميركي على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام البيان المشترك، أكدت الدولتان أهمية الشراكة الاستراتيجية الراسخة واستمرار التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى عقد الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في الدوحة عام 2026.