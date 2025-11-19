2.2 تريليون دولار قروض صينية لمائتي دولة حول العالم معظمها غنية

- كشفت دراسة "أيدداتا" أن الصين قدمت قروضًا ومنحًا بقيمة 2.2 تريليون دولار لـ200 دولة بين 2000 و2023، مع تحول نحو إقراض الدول ذات الدخل المرتفع. - تركز الصين على دعم البنية التحتية الاستراتيجية وسلاسل التوريد التقنية، حيث مولت مشاريع كبيرة في الولايات المتحدة، مثل الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات، بينما انخفضت حصة الدول منخفضة الدخل إلى 12%. - تقلص العجز التجاري الأميركي مع الصين بنسبة 23.8% في الربع الثالث، متأثرًا بسياسات ترامب الحمائية، مع استمرار المحكمة العليا في مناقشة شرعية الرسوم الجمركية.

كشفت دراسة أميركية حديثة أن حجم المنح والقروض التي قدمتها الصين لمائتي دولة حول العالم قد بلغت 2.2 تريليون دولار في الفترة ما بين عامي 2000 وحتى 2023. وطبقاً للدراسة التي أعدتها هيئة "أيدداتا"، وهي مختبر بحثي تابع لجامعة ويليام وماري الأميركية، فإن الولايات المتحدة تعد أكبر مستفيد من أنشطة الإقراض الصينية على الصعيد العالمي، كما كشفت عن أن الصين تتجه بشكل متزايد لإقراض الدول ذات الدخل المرتفع بدلاً من الدول النامية.

وتشير الصورة الشائعة عن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى أنها المقرض الأول للدول النامية من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، لكن الدراسة تشير إلى أنها تتحول الآن نحو الإقراض للاقتصادات المتقدمة، بدعم البنية التحتية الاستراتيجية وسلاسل التوريد التقنية العالية في مجالات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وقالت "أيدداتا"، إن حجم محفظة بكين أكبر بمقدار مرتين إلى أربع مرات من التقديرات السابقة، مضيفة أن الصين لا تزال أكبر دائن رسمي في العالم.

ورداً على طلب من "رويترز" للتعليق على التقرير، قالت وزارة الخارجية الصينية إن استثماراتها وتمويلها الخارجيين "يتماشيان مع الممارسات الدولية ومبادئ السوق ومبدأ استدامة الديون".

القروض الصينية

وتقول الدراسة إن أكثر من ثلاثة أرباع عمليات الإقراض الخارجية للصين تدعم الآن مشاريع وأنشطة في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والدول ذات الدخل المرتفع. وقال براد باركس، المؤلف الرئيسي ومدير "أيدداتا" التنفيذي لوكالة رويترز إن "معظم الإقراض للدول الغنية يركز على البنية التحتية الحيوية والمعادن الاستراتيجية والاستحواذ على الأصول التقنية العالية مثل شركات أشباه الموصلات".

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة قائمة الائتمان الرسمي من الصين، إذ تلقت أكثر من 200 مليار دولار لما يقرب من 2500 مشروع ونشاط، وفق التقرير. وحسب الدراسة فإن الكيانات الصينية المملوكة للدولة تنشط في "كل ركن وقطاع من الولايات المتحدة"، حيث مولت بناء مشاريع الغاز الطبيعي المسال في تكساس ولويزيانا، ومراكز البيانات في شمال فيرجينيا، والمحطات في مطاري جون إف كينيدي في نيويورك ولوس أنجليس، وأنبوب الغاز الطبيعي ماترهورن إكسبرس، وأنبوب النفط داكوتا أكسس.

كما مولت بكين الاستحواذ على شركات تقنية عالية، وقدمت الكيانات الدائنة الصينية الرسمية تسهيلات ائتمانية للعديد من شركات "فورتشن 500" بما في ذلك أمازون، وAT&T، وفيريزون، وتيسلا، وجنرال موتورز، وفورد، وبوينغ، وديزني. وانخفضت حصة الإقراض للدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى 12% في 2023 مقابل 88% في 2000. كما قلصت بكين الإقراض لمشاريع البنية التحتية في "الجنوب العالمي" ضمن مبادرة الحزام والطريق، بينما زادت حصة دعمها للدول ذات الدخل المتوسط والعالي إلى 76% في 2023 مقارنة بـ24% في 2000. فقد حصلت المملكة المتحدة على 60 مليار دولار، بينما حصل الاتحاد الأوروبي على 161 مليار دولار.

العجز التجاري الأميركي

على صعيد آخر كشفت أرقام صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، عن تقلص العجز التجاري مع الصين أكثر من المتوقع، مع تراجع الواردات خلال الربع الثالث من العام الجاري. وانخفض الفارق التجاري بنسبة 23.8% ليصل إلى 59.6 مليار دولار، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "رويترز" قد توقعوا أن ينخفض العجز التجاري إلى 61.0 مليار دولار. وحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة فقد تراجعت الواردات الأميركية من الصين بنسبة 5.1% لتصل إلى 340.4 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هامشياً بنسبة 0.1% لتصل إلى 280.8 مليار دولار.

وكان من المقرر صدور التقرير في 7 أكتوبر، لكنه تأجل بسبب إغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً مؤخراً. وتسببت سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية الحمائية، المتمثلة في فرض تعرفات جمركية شاملة، في تقلبات كبيرة في الواردات والعجز التجاري، مما شوش الصورة الاقتصادية العامة. واستمعت المحكمة العليا الأميركية في أوائل هذا الشهر إلى المرافعات حول شرعية رسوم استيراد ترامب، مع إبداء بعض القضاة شكوكاً حول سلطته في فرض الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولي لعام 1977.

(رويترز)