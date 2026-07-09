2100 لتر زيت لمولدات الكهرباء تنقذ إنتاج الخبز في غزّة

- تمكنت جمعية أصحاب المخابز في غزة من إدخال 2100 لتر من الزيوت لتشغيل المولدات، مما ساعد في استمرار عمل 18 مخبزاً وسط أزمة الوقود. - أكد رئيس الجمعية، عبد الناصر العجرمي، على أهمية هذه الخطوة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مشيراً إلى الحاجة لدعم أكبر لضمان استمرار عمل المخابز. - يعتمد 50% من سكان غزة على الخبز المدعوم، وتواجه المخابز تحديات نقص الوقود والدقيق، مما يتطلب توفير إمدادات منتظمة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

تمكّنت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزّة من إدخال 2100 لتر من الزيوت الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية للمخابز العاملة ضمن برنامج الأغذية العالمي، في خطوة جنّبت 18 مخبزاً خطر التوقف عن العمل. وبدأت جمعية أصحاب المخابز، اليوم الخميس، توزيع الكميات على المخابز المستفيدة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعوم وشبه المدعوم في ظل استمرار أزمة الوقود ومستلزمات التشغيل.

وتأتي هذه الكمية بعد دفعة سابقة نجحت الجمعية في إدخالها مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي، ضمن جهود متواصلة للحفاظ على استمرارية عمل المخابز التي تعتمد عليها شريحة واسعة من سكان قطاع غزة للحصول على الخبز المدعوم، في وقت تواجه فيه المخابز تحديات متزايدة نتيجة نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار، إلى جانب محدودية كميات الدقيق المتوفرة.

وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، عبد الناصر العجرمي، إن إدخال 2100 لتر من الزيت يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استمرار تشغيل المخابز العاملة مع برنامج الأغذية العالمي. وأوضح العجرمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه المخابز كانت مهددة بالتوقف خلال الأيام المقبلة بسبب نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، التي أصبحت المصدر الوحيد للطاقة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف: "تمكنت الجمعية في وقت سابق من إدخال كمية من الزيوت في بداية شهر يونيو/حزيران، إلا أن استمرار تشغيل المخابز يومياً يستدعي توفير إمدادات متواصلة"، مشيراً إلى أن الكميات الجديدة ستُوزَّع على 18 مخبزاً في مختلف محافظات قطاع غزة، بما يضمن استمرار إنتاج الخبز المدعوم وشبه المدعوم وعدم انقطاعه عن المواطنين.

وأكّد أنّ الحاجة لا تزال قائمة لتوفير دعم أكبر لقطاع المخابز، لافتاً إلى أنّ الأولوية الحالية تتركز في ضمان استمرار المخابز التي تنتج الخبز المدعوم، لكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حلول للمخابز التجارية التي لا تتلقى أي دعم، سواء في السولار أو الزيوت أو الدقيق، رغم دورها المهم في تغطية احتياجات السوق، داعياً الجهات الدولية إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل مختلف مكونات قطاع المخابز.

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وبحسب جمعية أصحاب المخابز، فإن نحو 50% من سكان قطاع غزة يعتمدون حالياً على الخبز المدعوم، بعدما كانت هذه النسبة تتجاوز 70% خلال فترات سابقة، نتيجة تراجع الإنتاج وانخفاض كميات الدقيق المخصصة للخبز المدعوم. كما تشير تقديرات العجرمي إلى أن جميع مخابز القطاع تحتاج إلى نحو 40 ألف لتر من السولار يومياً لضمان استمرار عملها بطاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتتزامن هذه الجهود مع استمرار أزمة الخبز في غزة، والتي تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين حجم العرض والطلب، إذ يتركز النقص في الخبز المدعوم، مع العلم أنه توجد ثلاثة أنواع من الخبز في السوق، تشمل الخبز المجاني، والخبز المدعوم بسعر ثلاثة شواكل (الدولار = 3.04 شواكل)، والخبز التجاري الذي يُباع بسعر مضاعف.

ويمثل استمرار تشغيل المخابز العاملة ضمن برامج الدعم الإنساني ضرورة ملحة للحفاظ على الحد الأدنى من الأمن الغذائي، إلا أن استدامة هذا التشغيل تتطلب توفير إمدادات منتظمة من الدقيق والوقود والزيوت، إلى جانب إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة خطوط الإنتاج، بما يضمن استقرار عمل المخابز وتلبية احتياجات المواطنين، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع.