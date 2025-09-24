21 مليار جنيه حصيلة ضرائب المنصات والبلوغرز في مصر

- حققت مصر زيادة بنسبة 101% في إيرادات ضريبة القيمة المضافة من التجارة الإلكترونية، حيث جمعت 21 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وتسعى لرفع الحصيلة الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028-2029. - أجرت وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة في 2023، لتشمل مقدمي الخدمات غير المقيمين والمعاملات عبر المنصات الإلكترونية، مما أدى إلى تحصيل 13.7 مليار جنيه خلال العامين الماضيين. - فرضت مصر ضرائب على صناع المحتوى والشركات الدولية مثل "غوغل" و"نتفليكس"، مما زاد من تكلفة الاشتراكات، وبدأت "غوغل" تطبيق ضريبة 14% على خدماتها الإلكترونية في مصر اعتباراً من يوليو 2023.

كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية المصرية أن القاهرة نجحت في تحصيل 21 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، كإيرادات من ضريبة القيمة المضافة على أنشطة التجارة الإلكترونية، مسجلة زيادة بنسبة 101% مقارنة بالعام المالي السابق.

وتسعى الحكومة لزيادة هذه الإيرادات عبر تشجيع المنصات الرقمية على الانضمام إلى المنظومة الضريبية من خلال تيسيرات جديدة، وذلك ضمن خطة مصرية تهدف إلى رفع الحصيلة الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2028-2029، وفق ما جاء في وثيقة حكومية نقلها موقع "إنتربرايز" اليوم الأربعاء.

كانت وزارة المالية قد أجرت تعديلات تنظيمية على قانون ضريبة القيمة المضافة عام 2023، أخضعت بموجبها مقدمي الخدمات غير المقيمين لضريبة بنسبة 14%. كذلك طُبقت هذه التعديلات على المعاملات المنفذة عبر منصات التوزيع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، المنصات الرقمية، المتاجر الإلكترونية، وغيرها من الأسواق عبر الإنترنت التي تربط الموردين بالعملاء.

وأدى إخضاع هذه المنصات للضريبة إلى تحصيل نحو 13.7 مليار جنيه من إيرادات التجارة الإلكترونية خلال العامين الماليين الماضيين، مقارنة بـ85 مليون جنيه فقط في العام السابق لفرض الضريبة. وتتجه وزارة المالية إلى جذب صناع المحتوى للانضمام إلى المنظومة الضريبية عبر تقديم تيسيرات وحوافز جديدة، بهدف تشجيعهم على الدخول إلى الاقتصاد الرسمي.

وكانت مصر قد بدأت عام 2021 فرض ضريبة على أي مدون أو صانع محتوى يحقق دخلاً سنوياً يتجاوز نصف مليون جنيه، لتحصد العام الماضي 2.1 مليار جنيه من هذه الفئة.

كذلك خضعت شركات ومنصات بث دولية مثل "غوغل" و"نتفليكس" و"ديزني بلس" و"أو إس إن بلس" و"أمازون برايم"، إضافة إلى خدمات بث الموسيقى مثل أبل ميوزيك وسبوتيفاي، للضرائب المصرية منذ عام 2023، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة اشتراكات البث المباشر.

وأعلنت شركة غوغل أنها بدأت اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2023 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على خدماتها الإلكترونية في مصر، وذلك امتثالاً للقوانين المحلية، وتشمل هذه الخدمات: يوتيوب بريميوم، يوتيوب ميوزيك، غوغل بلاي باس، وغوغل وان.