2026 عام تركيا الانتقالي

- في عام 2025، واجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، مما أثر على المستهلكين وقطاع الأعمال والحكومة، وأدى إلى تغيير أنماط المعيشة وتقليل الطاقات الإنتاجية. - رغم التحديات، شهد الاقتصاد التركي نمواً ملحوظاً، حيث رفعت الوكالات الكبرى تصنيف تركيا الائتماني، وزادت الاستثمارات والسياحة والصادرات، مما يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف. - أعلن نائب الرئيس التركي عن تعديلات في البرنامج الاقتصادي للفترة 2026-2028، تركز على تحسين مستوى المعيشة وتقليل عجز الحساب الجاري، مع خفض توقعات النمو والتضخم.

دائماً، للحقيقة وجهان، ولكل وجهٍ دعاته وأنصاره المدافعون. ما يجعل البحث عن الحقيقة ذات الوجه الواحد، وإن غير المطلقة، أمراً شاقّاً، إن بإثباتها أنها الحقيقة أو بتسويقها أمام حقائق مزعومة أخرى، لها أيضاً من يسعى لتسويقها وترويجها. الأمر الذي يدفع الرقم ليكون الحكم في ترتيب الحقائق والفيصل في إثباتها، إن لم نقل تقبّلها كحقيقة دامغة. وذلك، رغم ما قد يشوب الرقم من تزوير وما يعتريه من تشويهات، تقودها، وقت الحاجة، استطلاعات الرأي التي يعتمدها من يهمهم أمر تسويق هذه الحقيقة أو دحض تلك، أو يعلنها أصحاب القرار فتبدو الأرقام أقرب للحقيقة ما دامت خرجت عن مصدر رسمي ومسؤول.

ومن جدليات وجهي حقيقة الاقتصاد التركي لعام 2025 الآفل، سؤال: هل هو بخير ويستمر بطريق الوصول إلى مصاف العشرة الكبار، أم كبا وتراجعت مؤشراته ما ينذر بأزمات؟! الوجه الأول لحقيقة متداولة أن عام 2025 مرّ ثقيلاً ومتثاقلاً على الأتراك، كمستهلكين، جراء التضخم وغلاء الأسعار الذي دفعهم، مرغمين، لتغيير أنماطهم المعيشية والاستهلاكية، وعلى قطاع الأعمال الذي قللوا من الطاقات الإنتاجية فيه، ووصل الحال ببعضهم إلى إعلان الإفلاس أو نقلوا أعمالهم إلى خارج تركيا، من جراء احتدام المنافسة وزيادة تكاليف الإنتاج داخل المنشأة وجمود الأسواق وتراجع قدرة المستهلكين الشرائية. كذلك لم تسلم الحكومة من ثقل أحمال العام، فاضطرت إلى تخفيض سقف أحلامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وراجعت من أمانيها في ما يخص نسبة التضخم وسعر الصرف ونسبة النمو، وكأنها لا تريد من غنائم خططها، إلا الإياب.

بيد أن ثمة حقيقة أخرى في مشهد الاقتصاد التركي لعام 2025، هي الاقتصاد النامي في عالم يعجّ بالتضخم والعجز والمراوحة، وإن لم يأت النمو كما السنوات السابقة، لكنّه مقنع وأعلى من توقعات المراكز الدولية. ورفعت الوكالات الكبرى تصنيف تركيا الائتماني، ما زاد الثقة وتدفق الاستثمارات، واستمرت تركيا بالتحليق بجناحيها كليهما، بعد أن زاد السياح وعائداتهم عن العام الماضي، وإن لم تصل إلى المخطط والطموح، وسجّلت الصادرات أعلى قيمة في تاريخ البلاد. وإزاء وجهي الحقيقة هذين، يقع المتابع في تيه الحكم، ما دمنا نتكلم عن الاقتصاد؛ هذا العلم الذي لا تُجدي معه، كما السياسة، أعتقد وأرى وأتوقع، لأن الرقم هو الدليل ومعدة المستهلك هي الفيصل. لذا لا مناص، مرة أخرى، من العودة إلى الرقم والتصريح الرسمي في آن واحد، إذ قد يكون من ملامح شبه مكتملة للحقيقة، إن أمسكنا برقم صادر عن مصدر مسؤول.

قصارى القول: ليس أدل على مجريات عام 2025 وأماني عام 2026 مما كشفه نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، وأمام صناع القرار الاقتصادي؛ وزيري المال والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، خلال إعلان تفاصيل البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة 2026 و2028.

فالرجل، وبمنتهى الصراحة، وبعد الاعتراف بأثر التبدلات والأزمات الإقليمية والدولية على الاقتصاد التركي، كعوامل موضوعية، أشار إلى الأسباب الذاتية التي تُجبر تركيا على تعديل التوقعات والخطط المتفائلة، والتعامل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بواقعية أكبر، بعيداً عن الرغبوية والجنوح بالأماني، ما يقتضي العودة عن الوصول بنسبة التضخم إلى 17.5% خلال عام 2025 إلى 28.5%، والرجوع عن خطة كبح التضخم بعودته إلى 9.7% عام 2026 وتبديلها بنسبة واقعية عند 16%، من دون أن يزرع نائب الرئيس التركي الإحباط أو يحدّ من أهداف برنامج الإصلاح بعيدة المدى، آملاً أن يتراجع التضخم إلى 9% عام 2027 و8% عام 2028 من خلال سياسات نقدية ومالية صارمة ومنسقة.

وتابع نائب الرئيس مد اليد على أرقام الخطط وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فعدّل من قيمة الصادرات من 302.2 مليار دولار إلى 282 ملياراً عام 2026 وتناميها إلى 294 ملياراً عام 2027 ثم إلى 308.5 عام 2028، وبدّل من نسبة نمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 4% إلى 3.3% وأعلن استهداف نمو %3.8 بدل 4.5% عام 2026 وتراجع مستهدف عام 2027 من 5% إلى 4.3% ونمو عام 2028 إلى نحو 5%، كآخر عام ضمن خطة متوسطة المدى ونهاية فترة برنامج الإصلاح. تاركاً في الآن ذاته الآمال معقودة وقائمة على سوق العمل بتراجع البطالة إلى 9.3% عام 2026 واستمرار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي، متوقعاً أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى ما يُعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم إلى 1.3% في 2026، قبل أن يستقرّ عند 1.2% في 2027 وينخفض إلى 1% بحلول 2028، أي أن ينخفض العجز قيمةً من 22.3 مليار دولار في 2026 إلى نحو 18.5 مليار دولار في 2028.

نهاية القول: رغم أن كلام ثاني أكبر مسؤول تركي وتعديله على البرنامج الاقتصادي تعدّيا كونهما تعديلاً فنّياً على الأرقام والطموحات، وحملا كثيراً من الواقعية المستندة إلى الداخل، وأرسل إلى الخارج؛ مستثمرين ومؤسسات ووكالات تصنيف، أن بلاده تخطط وفق علمية ونهج يتوافقان مع الإمكانات المحلية والتقديرات الدولية، ما يعزز المصداقية والثقة، ورغم كل ذلك ومع بالغ التقدير وحتى الإعجاب بما نسفه نائب الرئيس من مبالغة بالتفاؤل، أفلا تقتضي الحقيقة التي انطلقنا من نشدها أن نقيس ذلك وفق مؤشرات المستهلك وبطون الجائعين، من دون أن نُرهق القارئ بمزيد من النسب والأرقام وتوقعات المحللين والمحرمين، على اعتبار أن توازن تكاليف المعيشة مع مستوى الدخل هي الحقيقة الأقرب لجميع نتائج الخطط والبرامج والتصريحات.

فالحد الأدنى للأجور، وبعد زيادة مطلع العام، لا يتجاوز 28 ألفاً و75 ليرة تركية (655 دولاراً)، في حين لا تقل تقديرات المعيشة للأسرة عن 90 ألف ليرة، وتضخم الأسعار السنوي، ورغم الخطط والوعود، لم يهبط عن 31%، ما يعني، وفق إحصاءات العام الماضي، أن عدد الفقراء في تركيا يبلغ 16 مليوناً و739 ألف نسمة، وأن 39.3% من الأفراد، أي ما يقرب من أربعة من كل عشرة أشخاص، لا يستطيعون تحمّل تكلفة وجبة تحتوي على اللحوم أو الدجاج أو السمك كل يومين. الأمر الذي يستدعي إشعال الضوء الأحمر ووضع عام 2026 عاماً انتقالياً، على صعيد سياسات التشدّد النقدي وضبط التضخم وتحسين مستوى المعيشة، عاماً انتقالياً لتعود الرفاهية للمستهلك والأرباح للصناعي والتاجر، عاماً انتقالياً لتعود تركيا قبلة السياحة والاستثمار. وأما كيف، فتلك مهمّة تركيا التي تمتلك من جميع المقومات ما أبهر العالم بتجربة "العدالة والتنمية" كنمر اقتصادي جامح ضمن مجموعة العشرين، لتعيد النظر وفق منطق الإنسان وحده حامل التنمية وكل ما عداه محمول، ويكون العام الجديد عام انطلاقة وعودة تركيا جنةً لمن فيها وأنموذجاً قاطرةً لمن حولها.