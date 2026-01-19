2026 عام التحوّل الطاقوي بتركيا واستثمارات خليجية

- تسعى تركيا لتقليل اعتمادها على استيراد الطاقة الأحفورية بتكلفة تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً، من خلال تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، حيث بدأت في طرح مناقصات لإنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة المتجددة. - تهدف خطة الطاقة الوطنية التركية لعام 2035 إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 65% وتقليل استيراد النفط والغاز، مع استثمارات تقدر بنحو 80 مليار دولار لزيادة قدرات الطاقة الشمسية والرياح إلى 120 غيغاواط. - تعزز تركيا شراكاتها الدولية في الطاقة المتجددة، بتوقيع اتفاقيات مع الإمارات والسعودية، وحصولها على قرض بقيمة 50 مليون يورو، لتحقيق اقتصاد منخفض الانبعاثات وصافي انبعاثات صفرية بحلول 2053.

حسمت تركيا أمرها في مسار التحوّل الطاقوي، سعياً للتخلّص، أو على الأقل التخفيف، من فاتورة استيراد الطاقة الأحفورية من غاز ونفط، التي تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً، وذلك عبر التنويع النوعي ودمج أنظمة التخزين"آق قيو"، وفق ما يؤكده الخبير علاء الدين شنكولر لـ"العربي الجديد"، ويرى شنكولر أنّ تركيا تتمتع بجميع مقومات التفوّق في إنتاج الطاقة المتجدّدة، سواء من حيث عدد أيام السطوع الشمسي أو إمكانات طاقة الرياح، لافتاً إلى أن أنقرة بدأت فعلياً بطرح مناقصات لإنتاج ما لا يقل عن 2000 ميغاواط خلال العام الجاري.

وكشف أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى دول الخليج العربي ستتضمن الإعلان عن عدد من الخطط والاستثمارات، التي تضعها تركيا ضمن برنامج العام الحالي واستراتيجية الطاقة لعام 2035، وبيّن أن خطة الطاقة الوطنية التركية 2035 تهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة المعتمدة على الشمس والرياح إلى نحو 65% من إجمالي الإنتاج، وتقليص استيراد النفط والغاز، تمهيداً لتحوّل تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة وتصدير الكهرباء النظيفة إلى دول الجوار وأوروبا، ضمن مشروع الممر الأخضر.

ونقلت مصادر تركية عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار أنّ الرئيس أردوغان قد يقوم الشهر المقبل بزيارة إلى منطقة الخليج، يُتوقع أن تشهد توقيع اتفاقات لاستثمارات خليجية جديدة وتوسّع تركيا في مشاريع الطاقة المتجددة، ويأتي ذلك في إطار هدف أنقرة رفع قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 120 غيغاواطاً بحلول عام 2035، باستثمارات تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة للرئيس التركي.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق، على لسان وزير الطاقة، التوصل مع الإمارات إلى مراحل متقدمة من اتفاق لمشروع طاقة متجدّدة بقيمة تقارب مليار دولار، يشمل إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1100 ميغاواط مع أنظمة تخزين في ولاية نيدة، بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية، كما أعلن بيرقدار عن عزم شركة أكوا باور السعودية بناء محطتَين كبيرتَين للطاقة الشمسية في تركيا، بقدرة غيغاواط لكل منهما، في ولايتَي كارامان وسيفاس، ليكون عام 2026، وفق وصف وزير الطاقة، عام الأرقام القياسية ونقطة تحوّل رئيسية في مسار الطاقة التركي.

وبلغت نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة حتى مطلع العام الجاري نحو 30% من إجمالي إنتاج الكهرباء في تركيا، بحسب بيانات هيئة نقل الكهرباء التركية (TEİAŞ). وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، الأسبوع الماضي، أنّ إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بلغ في الثالث من يناير/كانون الثاني 259 ألفاً و76 ميغاواط/ساعة، مسجلاً أعلى مستوى يومي في تاريخ البلاد. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الرقم القياسي أُدرج ضمن قائمة إنجازات قطاع الطاقة المتجدّدة في الأيام الأولى من عام 2026، موضحة أن نحو ربع الكهرباء المنتجة خلال الأسبوع الأول من العام جرى توفيره من محطات طاقة الرياح.

وفي سياق متصل، كانت تركيا قد وقّعت العام الماضي اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية التركي، بهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، بما في ذلك الطاقة المتجدّدة وكفاءة استخدام الطاقة، ضمن مساعي أنقرة للوصول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053.

وجاء ذلك بالتوازي مع إعلان أنقرة، في نهاية عام 2025، عن 14 مشروعاً جديداً لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، منها ستة مشاريع لطاقة الرياح، عقب مزادات نظّمتها وزارة الطاقة لتخصيص قدرات تبلغ 1150 ميغاواطاً موزعة بين ولايات باليكسير وكوتاهيا وأيدن ودينزلي وسيفاس. ومن المتوقع أن تغطي هذه المشاريع احتياجات نحو 500 ألف أسرة، وأن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 800 ألف طن سنوياً، ما يعزّز دور الطاقة المتجددة في تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة البيئية في تركيا.