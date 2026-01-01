2025 عام استكمال حرب الإبادة الاقتصادية على غزة

- تدهور اقتصادي حاد: بحلول نهاية 2025، يعاني قطاع غزة من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث تجاوزت البطالة 77% وانخفض الناتج المحلي بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، مع انهيار قطاعات الإنشاءات والصناعة بشكل كبير. - تحديات الإمدادات والقيود: رغم وقف إطلاق النار، تستمر القيود على المعابر، مما يعيق إعادة الإعمار ويزيد من معاناة السكان، حيث لا تغطي الشاحنات سوى 30% من الاحتياجات، وارتفاع الأسعار يعكس التشوهات الاقتصادية. - آفاق مستقبلية غامضة: مستقبل غزة غامض مع استمرار القيود وغياب أفق للتعافي، حيث يتطلب السيناريو المتفائل فتح المعابر وتمويل دولي، بينما السيناريو المتشائم يتوقع شلل اقتصادي طويل الأمد.

لا تزال آثار الحرب الإسرائيلية المدمرة حاضرة في كل تفاصيل الحياة اليومية في قطاع غزة، حتى بعد توقف قرار وقف إطلاق النار، إذ لم تنتهِ الحرب فعلياً، بل تحولت إلى حرب اقتصادية مفتوحة تدار بأدوات مختلفة، من الحصار والقيود إلى التجويع المنهجي وتدمير مقومات البقاء.

ومع إسدال الستار على عام 2025، يقف اقتصاد غزة أمام واحد من أكثر الأعوام قتامة في تاريخه الحديث، حيث لم تقتصر الخسائر على الدمار المادي، بل امتدت إلى تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية بشكل شبه كامل. وشهد هذا العام انهياراً غير مسبوق في مؤشرات الإنتاج والدخل والتشغيل، وسط معدلات فقر وبطالة قياسية، واعتماد شبه كلي للسكان على المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يشكل وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدخلاً لمرحلة تعافٍ تدريجي، اصطدمت الآمال باستمرار القيود المفروضة على المعابر، وتباطؤ تدفق المساعدات، وغياب أي أفق واضح لإعادة الإعمار.

عام الانهيار

كشف تقرير مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، ضمن الحصاد الاقتصادي لعام 2025، عن تدهور غير مسبوق في اقتصاد قطاع غزة، حيث تجاوز معدل البطالة 77% في ظل شلل شبه كامل للأنشطة الاقتصادية. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في القطاع بنسبة 84% مقارنة بعام 2023، وواصل انكماشه خلال عام 2025 بنسبة إضافية بلغت 8.7% مقارنة بعام 2024. وسجلت القطاعات الاقتصادية الرئيسية انهياراً حاداً، إذ تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 99%، والصناعة 94%، والخدمات 82%، والزراعة 92%، نتيجة الدمار الواسع ومنع إدخال مدخلات الإنتاج.

ووفق تقرير سابق لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فإن الدمار الواسع نقل القطاع من تراجع تنموي إلى انهيار اقتصادي كامل مترافق مع أزمات إنسانية وبيئية واجتماعية، وسط إعلان المجاعة في بعض المناطق. وحذّرت الوكالة من أن إعادة الإعمار ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار، وقد تمتد لعدة عقود، حتى مع دعم دولي واسع.

ويرحل عام 2025 تاركاً غزة في مواجهة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخه، حيث يتقاطع الدمار المادي مع الانهيار الاجتماعي، في ظل غياب أفق واضح للتعافي.

وبين تحذيرات أممية وشهادات محلية، يبقى مستقبل الاقتصاد الغزي مرهوناً بتغير جذري في المعادلة السياسية والاقتصادية، دون ذلك سيبقى الحديث عن إعادة الإعمار مجرد أرقام مؤجلة في تقارير دولية.

الحرب الاقتصادية

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، المهندس عائد أبو رمضان، الواقع الاقتصادي في القطاع بأنه "سيئ جداً"، مؤكداً أن آثار حرب الإبادة لا تزال مستمرة بأشكالها المختلفة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي، في إطار ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية المتواصلة". وقال أبو رمضان في حديث مع "العربي الجديد" إن عام 2025 يُعدّ من بين الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني عموماً، وقطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل معدلات بطالة تجاوزت 80%، ونسب فقر فاقت 95% من السكان.

وأضاف أن "الخسائر الاقتصادية خلال عام 2025 فقط تجاوزت 13 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الخسائر الاقتصادية منذ بداية الحرب إلى ما يقارب 70 مليار دولار". وأشار أبو رمضان إلى أن العام انتهى فيما لا يزال الاقتصاد يعاني من تشوهات عميقة، أبرزها الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث شهد صيف 2025 قفزات سعرية تجاوزت 3000% خلال ذروة المجاعة، قبل أن تنخفض لاحقاً إلى نحو 150%، وهي مستويات لا تزال مرتفعة وغير منسجمة مع القدرة الشرائية المنعدمة للسكان.

وعلى صعيد الإمدادات، لفت أبو رمضان إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت غزة خلال عام 2025 بلغ نحو 157 شاحنة يومياً، مقارنة بما بين 500 و600 شاحنة قبل الحرب، وهو ما لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجات السكان، حتى على مستوى الإغاثة فقط. وحذر من استمرار القيود المشددة على إدخال البضائع، وبقاء الاحتكار بيد عدد محدود من التجار، إضافة إلى كلفة التنسيقات الباهظة التي تجاوزت مليار دولار خلال فترة الحرب، ما يساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ووفق التقرير المشترك "للإحصاء والنقد"، فإن سوق العمل، يعيش تدهوراً غير مسبوق، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في القوى العاملة 38% خلال عام 2025. وتراجعت حصة غزة من التبادل التجاري الفلسطيني إلى أقل من 4%، بينما لم تتجاوز الواردات من السلع الأساسية والأدوية 4% من الاحتياج الفعلي.

اقتصاد المجاعة والنزوح

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، أن عام 2025 كان الأكثر تعقيداً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن إسرائيل مارست خلاله عملية تجويع ممنهجة بحق السكان، ولا تزال تواصل هندسة هذه السياسة عبر رفض فتح المعابر بشكل كامل. وقال الشوا في حديث لـ"العربي الجديد" إن "العام انتهى بعد أن عاش الغزيون واحدة من أقسى موجات النزوح في تاريخهم، كانت مكلفة إنسانياً واقتصادياً ولا تزال آثارها ماثلة حتى بعد وقف إطلاق النار، في ظل شح دخول الشاحنات، ورفض إدخال أصناف أساسية من السلع التي يحتاجها السكان".

ولفت إلى أن نهاية العام تزامنت مع منخفضات جوية قاسية ضربت مخيمات النزوح، في وقت ترفض فيه إسرائيل إدخال الكرفانات التي يمكن أن تحمي عشرات الآلاف من الأسر من برد الشتاء. وحذّر الشوا من محاولات ممنهجة لتقييد عمل المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية. ويرى أن المرحلة المقبلة تتطلب ضغطاً دولياً حقيقياً للانتقال إلى المرحلة الثانية من التهدئة، وفتح المعابر دون قيود، والسماح بإدخال المساعدات بجميع أشكالها، إلى جانب إطلاق مسار تعافٍ اقتصادي حقيقي، وتأهيل شامل للبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

آفاق العام الجديد

ويقدّم المختص في الشأن الاقتصادي، سمير أبو مدللة، قراءة شاملة لحصاد عام 2025، مؤكداً أن غزة شهدت توقفاً شبه كامل لعجلة الإنتاج، وانهياراً اقتصادياً غير مسبوق. وقال أبو مدللة في حديث لـ"العربي الجديد" إن عام 2025 انتهى وأكثر من 95% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية، ما يعكس مؤشراً كارثياً على مستوى الأمن الاقتصادي والغذائي. وبيّن أن هذا الاعتماد الواسع ليس خياراً، بل نتيجة مباشرة لتدمير القطاعات الإنتاجية ومنع إدخال المواد الخام، وغياب فرص العمل.

وحول آفاق العام الجديد، طرح أبو مدللة، سيناريوهين محتملين: السيناريو المتفائل، الذي يفترض الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة من تفاهمات وقف إطلاق النار وفتح المعابر بشكل كامل وتوفير تمويل دولي كافٍ، ما قد يتيح إعادة إعمار قطاع غزة خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.

أما السيناريو المتشائم، فيقوم على بقاء الوضع على ما هو عليه، مع استمرار القيود الإسرائيلية والفيتو الإسرائيلي على منع إعادة الإعمار، والبقاء على سياسة تقطير المساعدات، وهو ما يعني بقاء غزة في حالة شلل اقتصادي لأكثر من 20 عاماً دون تعافٍ حقيقي. وشدّد أبو مدللة على أن إنقاذ اقتصاد غزة لم يعد مسألة تنموية، بل قضية سياسية وإنسانية تتطلب إرادة دولية حاسمة.