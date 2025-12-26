2025...خاف المستثمرون فتألق الذهب وتراجع الدولار

- شهد عام 2025 تقلبات حادة في الأسواق المالية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وارتفاع مؤشر "فيكس"، مع مخاوف من حرب تجارية عالمية. - قادت أسهم الذكاء الاصطناعي السوق الأميركية إلى مستويات قياسية، بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية، مدفوعة بمخاوف من الرسوم الجمركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي. - تراجع الدولار الأميركي بشكل كبير، مما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل مثل الذهب، بينما شهدت العملات المشفرة تراجعًا حادًا بعد بداية قوية.

في أسواق المال وصفقات الأسهم، لم يكن عام 2025 عامًا عاديًا، بل كان عامًا خطرًا ومتقلبًا ومربحًا في آن واحد. فهو العام الذي أشهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومه الجمركية التي طاولت كل دولة، وأدت إلى حالة من الغموض التجاري على المستويين العالمي والوطني. وهو العام الذي صعد فيه الذهب والفضة إلى أعلى مستوياتهما التاريخية ولا يزالان.

كما كان أيضًا العام الذي قادت فيه أسهم الذكاء الاصطناعي سوق الأسهم في الولايات المتحدة باستثمارات بلغت تريليونات الدولارات، دون ربحية مؤكدة، ما عزز مخاوف مستمرة من فقاعة قد تنفجر في أي لحظة وتطيح بتلك التريليونات.

ورغم ذلك، صعدت الأسواق إلى مستويات قياسية، وكان 2025 عامًا مربحًا للغاية، شريطة أن يكون المستثمرون في القطاعات الصحيحة من السوق. فقد وفّرت الارتفاعات الكبيرة في الذهب والفضة، والصعود القياسي لأسهم الذكاء الاصطناعي، والانخفاض الحاد للدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، اتجاهات طويلة الأمد يمكن للمستثمرين الاستفادة منها. وقد رصدت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها عن حصاد عام 2025 أهم المحطات والعناوين التي حركت الأسواق عالميًا في العام الذي يوشك على الرحيل.

1- رسوم ترامب

أحدثت تلك الرسوم، فيما سمّاه "يوم التحرير"، صدمات عنيفة في الأسواق العالمية خلال إبريل/نيسان، وتسببت في اهتزازات لم تعرفها الأسواق منذ سنوات. وتذبذبت الأسهم والعملات والسندات بقوة في الأيام التي أعقبت الإعلان، بينما حاول المستثمرون تقدير تداعيات اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة. وهوى "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم الأميركية القيادية بنسبة 15% خلال أيام، في حين قفز مؤشر "فيكس"، مقياس الخوف في وول ستريت، إلى 57.5 نقطة، أي أعلى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ نحو 20، مسجلًا ثاني أعلى مستوى له منذ جائحة كوفيد-19.

أما مؤشر "إم إس سي آي" لكافة دول العالم، الذي يتابع الأسهم في الأسواق المتقدمة والناشئة، فشهد بعض أكبر تقلباته اليومية منذ عقود مع إعلان ترامب حملته الجمركية، ثم تراجعه عن كثير من أكثر الرسوم تشددًا.

2- هوس الذكاء الاصطناعي

عقب "يوم التحرير" مباشرة، جاء موسم إعلان الأرباح الأول لعام 2025 مصحوبًا بتغيّر واضح في معنويات المستثمرين. فقد أسهمت الأرباح القوية لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، والإدراك المتزايد لضخامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، في تقديم أخبار إيجابية للمتعاملين بعد اضطرابات الرسوم الجمركية، ما ساعد على دفع انتعاش في الأسهم.

ومع تدفّق الأموال إلى قطاع التكنولوجيا، تخطّت أكبر الشركات الأميركية عتبات قياسية في القيمة السوقية وصلت إلى تريليونات الدولارات. وشهدت الموجة الصعودية تضاعف سعر سهم شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم، بأكثر من الضعف مقارنة بمستواه المنخفض في إبريل، لتصبح أول شركة تبلغ قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار. ومع بلوغ تركّز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مستويات تاريخية، بات مصير سوق الأسهم الأميركية مرتبطًا أكثر من أي وقت مضى بعمالقة الذكاء الاصطناعي.

وقالت نيام برويدي-ماشورا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم لدى "فيديلتي إنترناشيونال"، إن "سؤال الـ21 تريليون دولار" أصبح محوريًا للأسواق، في إشارة إلى إجمالي القيمة الدولارية لقطاع التكنولوجيا الأميركي. وأضافت: "لم يحدث منذ سنوات أن ارتكز هذا القدر الكبير من سوق الأسهم الأميركية على فكرة مركزية واحدة. والذكاء الاصطناعي هو بلا شك تلك الفكرة: اتجاه شامل سيهزّ المستقبل ولا يمكن تجاهله".

3- الشكوك حول الدولار

سجل الدولار أسوأ أداء له في عام 2025 منذ ثماني سنوات. وصعدت العملة الأميركية بشكل حاد بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، نحو الهبوط منذ ما قبل تنصيب ترامب في يناير/كانون الثاني، وتسارعت خسائره بعد إعلان الرسوم الجمركية الواسعة في إبريل.

وبينما تعافت الأسهم والسندات من موجة البيع التي أعقبت "يوم التحرير"، لم يرتفع مؤشر الدولار سوى بأقل من 2% عن المستويات المتدنية التي بلغها بعد إعلانات الرسوم. وقال ستيفن إنغلاندر، الرئيس العالمي لاستراتيجية عملات مجموعة العشرة في "ستاندرد تشارترد": "بريق الدولار خفت قليلًا. لا يتعيّن عليك أن تكون خصمًا جيوسياسيًا للولايات المتحدة كي تبدي قدرًا من الشك تجاه الدولار".

4- تجارة الذهب

كان الخوف محركًا رئيسيًا لسلوك المستثمرين هذا العام: الخوف من الرسوم الجمركية، والخوف من تضخم الديون الأميركية، والخوف من تباطؤ اقتصادي، والخوف من الحروب. وقد استفاد الذهب من كل هذه المخاوف، ومع استمرار موجته الصعودية المذهلة، برز خوف إضافي كبير: الخوف من تفويت الفرصة.

وتدفّق المشترون من مختلف الأنواع، البنوك المركزية، ومديرو الأصول، ومستثمرو التجزئة، ومتحمّسو العملات المشفرة على المعدن النفيس هذا العام. وتتجه التدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا.

واخترقت أسعار الذهب مستوى 3000 دولار للأونصة في مارس/آذار، وبلغت ذروة قدرها 4500 دولار في 24 ديسمبر بارتفاع بلغ 71%، يعيش الذهب أفضل أعوامه منذ 1979. ويعكس صعود الذهب أيضًا تغيرًا في النظرة إلى الدولار، عملة الاحتياطي الأساسية في العالم، إذ عمدت بنوك مركزية عديدة، ولا سيما الصين، إلى تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار باتجاه الذهب.

5- العملات المشفرة والسقوط الكبير

بدأ مستثمرو العملات المشفرة هذا العام في غاية الحماس، إذ تبنّت إدارة ترامب هذه الصناعة، ما ساعد على دفع الأسعار إلى مستويات قياسية متتالية. لكنهم ينهون العام بشعور أكثر إحباطًا بعدما تحولت الموجة الصعودية إلى أكبر هبوط منذ 2022.

جعل ترامب الأصول الرقمية أولوية استراتيجية وطنية مع عودته إلى البيت الأبيض. وأطلقت الولايات المتحدة احتياطيًا للعملات المشفرة وأسقطت دعاوى قضائية بارزة ضد شركات في هذا القطاع. كما احتضن الرئيس الصناعة شخصيًا، بإطلاق عملة "ميم" ومشروعات عائلية في مجال العملات المشفرة خلال 2025.

دفعت هذه الخطوات أسعار "بيتكوين" وغيرها من الرموز مثل "إيثر" و"سولانا" إلى مستويات قياسية جديدة. وأدرجت شركات، من بينها مُصدِر العملات المستقرة "سيركل" ومنصة التداول "جيميني"، أسهمها في الأسواق العامة ضمن طفرة محدودة للاكتتابات العامة في قطاع العملات المشفرة. لكن أجواء الاحتفال لم تدم طويلًا، إذ أدت المخاوف إلى هبوط حاد في أسعار العملات المشفرة، لتتجه نحو إنهاء العام دون مستويات بدايته.