أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، أن معدل البطالة بين الشباب في البلاد تبلغ 22.6 في المئة، غالبيتهم من الإناث.



وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، في بيان نشرته وكالة الأناضول، أن "معدل البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة يبلغ 22.6 في المئة، 56.3 في المئة منهم من الإناث".



وأضاف الجهاز أن "نسبة معدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة تبلغ 36.1 في المئة". وهذه الأرقام أقل بكثير عن أخرى أعلنها صندوق النقد الدولي في أيار/مايو الماضي، حيث بين أن معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40 في المئة.



ويقدر إجمالي نسبة البطالة في العراق بأكثر من 23 في المئة، وهي نسبة تشكل ارتفاعا كبيرا عن النسب التي سجلت قبل سيطرة تنظيم "داعش" على ثلثي مساحة العراق منتصف عام 2014 والتي بلغت 19 في المئة، وفق أرقام الحكومة العراقية.



ويبلغ تعداد سكان العراق 37 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.





وكان توفير فرص للعاطلين من العمل مطلبا رئيسيا لاحتجاجات شعبية عارمة يشهدها العراق منذ الشهر الماضي قبل أن تخف وتيرتها أخيرا.



تشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99% من صادرات البلاد، لكنها تؤمن 1% من الوظائف في العمالة الوطنية، لأن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالباً على عمالة أجنبية.



في حين يتذمّر السكان من هذا الواقع مع ارتفاع نسبة البطالة بين العراقيين، بينما يشكل من هم دون 24 عاماً نسبة 60% من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى بين الشباب.



(الأناضول، العربي الجديد)