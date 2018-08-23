تتوقف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية والبريطانية إلى إيران في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق بيانين صادرين عن الشركتين اليوم الخميس. ويعود ذلك بحسبهما، إلى تراجع المردود التجاري نتيجة العقوبات الأميركية على طهران.



وأعلنت إدارة شركة "اير فرانس" الخميس أنها ستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري، نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على ايران.



وأوضح المكتب الإعلامي في مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية أن "اير فرانس" التي أوكلت الرحلات إلى طهران إلى شركة "جون" التابعة لها ذات الكلفة المنخفضة، "خفضت عدد رحلاتها من ثلاث رحلات أسبوعياً إلى رحلة واحدة منذ 4 آب/أغسطس، وستوقف رحلاتها إلى طهران اعتباراً من 18 أيلول/سبتمبر بسبب ضعف المردود التجاري".



وفي السياق ذاته، قالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) في بيان إنها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران في الشهر المقبل، لأن الخط الملاحي "غير مجد حالياً من الناحية الاقتصادية".



وقال متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة (آي إيه جي) في رسالة بالبريد الالكتروني "إن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر/ أيلول، وآخر رحلة من طهران ستكون في اليوم التالي".





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وفرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة ومشتريات طهران من الدولار الأميركي. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في نوفمبر/تشرين الثاني، وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك.



وكان ترامب قد انسحب في مايو/ أيار الماضي، من الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 ، بعد أن ندد به واعتبره متساهلاً أكثر مما ينبغي مع إيران، معلناً عودة العقوبات على طهران.

(فرانس برس، العربي الجديد)