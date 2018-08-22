كشفت أربعة مصادر اليوم الأربعاء، أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية "أرامكو"، الذي كان سيُعدّ الأضخم من نوعه في التاريخ، بحسب "رويترز".

وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج، مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" في مُصنّع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).



كما أشار مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي إلى أن "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجياً في ذلك الاتجاه - أولاً التأجيل ثم الإلغاء".





كما قال أحد المصادر وهو مستشار مالي كبير "الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أولياً في المستقبل المنظور"، مضيفاً "حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده".

ولم ترد أرامكو السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني. كذلك لم يصدر أي تعليق عن الديوان الملكي السعودي.



كان الإدراج المقترح للشركة ركناً من أساسياً من خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط. وأعلن عن خطة بيع حوالي خمسة بالمائة من "أرامكو" في العام 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي، متوقعاً أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر.

لكن عدداً من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع، مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.





وعملت بنوك "جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"اتش.اس.بي.سي" كمنسقة عالمية ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين "مويلس اند كو" و"إيفركور" كمستشارين مستقلين، وعلى مكتب المحاماة "وايت اند كيس" كمستشار قانوني، حسبما أبلغت مصادر رويترز سابقاً . وكان من المتوقع اختيار مزيد من البنوك لكن موقع مديري الدفاتر ظل شاغراً بشكل رسمي، رغم منافسة بنوك على العملية.



وللمحامين والمصرفيين والمحاسبين أدوار مهمة في صياغة نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي توفر تفاصيل ضرورية عن الشركة.

كان وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو، خالد الفالح، قد ذكر في التقرير السنوي للشركة للعام 2017، الصادر في أغسطس/ آب، إن أرامكو تواصل "استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثاً فارقاً تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس".







وفي حين رصدت أرامكو ميزانية لسداد مستحقات المستشارين حتى نهاية يونيو/حزيران، قال أحد المصادر إن تلك الميزانية لم تُجدد. وقال مصدر ثالث وهو مسؤول نفطي كبير "تقرر تعليق عمل المستشارين. الطرح الأولي لم يُلغ رسمياً، لكن احتمال ألا يحدث على الإطلاق أكبر من احتمال حدوثه".



كانت مصادر أبلغت "رويترز" أنه فضلاً عن التقييمات، فإن خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي، قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي.



(رويترز)