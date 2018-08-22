لم تهتزّ الليرة التركية اليوم الأربعاء، على وقع تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، بشأن ما اعتبره ارتكاب أنقرة "خطأ كبيراً" بعدم إطلاقها القسّ المتهم بالإرهاب والتجسّس أندرو برونسون، ومحاولته النيل من اتفاقها مع قطر بشأن المبادلة بالعملتين الوطنيتين.
الليرة أبدت قبل ظهر اليوم، صموداً عند 6.055 أمام الدولار، بعدما سجلت 6.06 ليرات عند إغلاق أمس الثلاثاء، وفقاً لبيانات أوردتها "رويترز" بالإنكليزية. ولاحقاً عند الساعة 9:33 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 6.0820 ليرات للدولار.
بولتون حاول صراحةً في مقابلة مع "رويترز"، ممارسة ضغوط على السلطات التركية، بقوله إن الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي "فوراً" إذا فعلت الصواب وأطلقت سراح برونسون من دون شروط، معتبراً في الوقت نفسه أن اتفاق مبادلة العملة مع البنك المركزي القطري "غير كاف" لمساعدة الاقتصاد التركي.
وكان من الواضح أن التعاملات في سوق الصرف غير الرسمية أقل من المعتاد، نظراً لإغلاق الأسواق التركية منذ منتصف يوم الإثنين، في عطلة رسمية تستمر أسبوعاً لمناسبة عيد الأضحى المبارك.
(العربي الجديد، رويترز)
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