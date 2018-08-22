بلغت العملة التركية 6.0820 ليرات للدولار.



الأزمة مع تركيا يمكن أن تنتهي "فوراً" إذا فعلت الصواب وأطلقت سراح برونسون من دون شروط، معتبراً في الوقت نفسه أن اتفاق مبادلة العملة مع البنك المركزي القطري "غير كاف" لمساعدة الاقتصاد التركي.



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