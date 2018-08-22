



وأبلغ الوزير الصحافيين خلال جولة في محطة الدوحة الشرقية للكهرباء بأن الكويت و



وأضاف أن الكويت تتوقع اتفاقا مع العراق بخصوص استيراد الغاز وحقول النفط المشتركة قبل نهاية العام الحالي، وتوقع أن تظل السوق "مستقرة" من الآن وحتى نهاية العام.



وقال إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين المقرر عقده بالجزائر في سبتمبر/ أيلول سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة وخارجها.



صرّح وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم الأربعاء، بأن الكويت والعراق سيعيّنان مستشارا خلال وقت قريب، لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، فيما واصلت أسعار النفط صعودها بدعم من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الدولار، واحتمال تأثر إمدادات إيران بالعقوبات.وأبلغ الوزير الصحافيين خلال جولة في محطة الدوحة الشرقية للكهرباء بأن الكويت و العراق حددا 4 مستشارين حاليا، وسيختاران واحدا منهم لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة.وأضاف أن الكويت تتوقع اتفاقا مع العراق بخصوص استيراد الغاز وحقول النفط المشتركة قبل نهاية العام الحالي، وتوقع أن تظل السوق "مستقرة" من الآن وحتى نهاية العام.وقال إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين المقرر عقده بالجزائر في سبتمبر/ أيلول سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة وخارجها.

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وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق قبل نهاية العام على آلية لمتابعة الإنتاج في العام المقبل.



البرميل يواصل صعوده



إلى ذلك، واصلت أسعار النفط صعودها، اليوم الأربعاء، بدعم من انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الدولار، كما وجدت الأسعار دعما نتيجة المخاوف من احتمال حدوث نقص في الإمدادات الإيرانية اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب العقوبات الأميركية.



وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 72.90 دولارا، بزيادة 27 سنتا أو 0.37% عن الإغلاق السابق. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 27 سنتا أو 0.41% إلى 66.11 دولارا.

