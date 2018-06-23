واستعرض وزير الاقتصاد آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولتي قطر والولايات المتحدة.





كما جرى خلال الجلسة النقاشية استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولتي قطر والولايات المتحدة.



ويعتبر مجلس الأعمال الأميركي للتفاهم الدولي منظمة غير حكومية وغير ربحية تشجع على إقامة حوار بين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم المجلس في عضويته عدداً من كبريات الشركات الأميركية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.



وفي سياق متصل، التقى وزير الاقتصاد والتجارة، على هامش أعمال قمة الاستثمار(Select USA)، بوزير التجارة الأميركي ويلبر روس، ورئيس غرفة التجارة الأميركية توم دانهيو، ونائبه كوش شوكسي.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فضلا عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

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كما تم أيضا استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، والتطرق إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر التي انطلقت في الولايات المتحدة في شهر إبريل/نيسان الماضي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من الجولة.



وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة.



يشار إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2017 نحو 21 مليار ريال (5.76 مليارات دولار) ، وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3% من إجمالي الواردات.



كما بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في قطر ما يزيد عن 650 شركة، منها 117 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، و20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 30 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.



يذكر أن قمة (Select USA) للاستثمار تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الولايات المتحدة وهي تولي اهتماماً خاصاً لكبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص وغيرهم.



وشارك في نسخة العام الحالي من قمة (Select USA) للاستثمار، أكثر من 3200 مسؤول يمثلون 64 سوقاً دوليةً ومن 51 ولاية ومقاطعة أميركية، وذلك إلى جانب مشاركة وزراء التجارة والخزانة والعمل الأميركيين، وعدد من حكام بعض الولايات الأميركية فضلاً عن غرفة التجارة الأميركية.





(قنا)