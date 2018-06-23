

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده حققت في عهده "ثورة" في قطاع النقل.



وأضاف أردوغان، في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة "تي آر تي" الرسمية، مساء الجمعة، ونشرته "الأناضول"، اليوم السبت، أن 268 مليون شخص استخدموا نفق "مرمراي"، الرابط بين شطري مدينة إسطنبول من تحت مضيق البوسفور، منذ افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013.



وأشار إلى أن مطار إسطنبول الثالث، الذي يعد من أكبر مطارات العالم، المقرر افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، "سيوفر 100 ألف وظيفة، وهذا يجنن الغرب، بل إنهم سيجنون أكثر، ويقولون ما الذي يفعله هؤلاء الأتراك المغامرون؟".



ولفت على صعيد آخر إلى أن حكوماته (منذ 2002) رفعت قدرة البلاد على سد احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية، من 20% إلى 65%.



وتشهد تركيا، الأحد، انتخابات رئاسية وبرلمانية، يتنافس في الرئاسية منها 6 مرشحين، أبرزهم أردوغان، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.





(الأناضول، العربي الجديد)