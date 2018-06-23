وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال استهدفت الصيادين واعتقلتهم دون قاربهم شمالي القطاع ونقلتهم إلى جهة غير معلومة، مفيداً بأن الصيادين المعتقلين هم (محمود كامل الأنقح، وشقيقه أحمد كامل الأنقح، والصياد محمد السلطان).

وفي ذات السياق، أوضح عياش أن إجمالي عدد الصيادين المعتقلين منذ بداية عام 2018 وحتى الشهر الجاري بلغ 30 صياداً فلسطينياً جرى الإفراج عنهم كلهم تقريبا، مشيراً إلى أن عملية اعتقالهم تأتي ضمن إطار التنغيص على الصيادين.

ولفت إلى أن العام الحالي شهد استشهاد صيادين اثنين أحدهما على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والآخر على يد الجيش المصري ببحر رفح جنوبي القطاع، لافتاً إلى أن الاحتلال يحتجز ما يزيد عن 45 مركبا وقاربا للصيادين.

وتفرض إسرائيل حصاراً بحرياً على قطاع غزة، منذ 2007، وتسمح لهم بالصيد لمسافة تتراوح بين 6 و9 أميال بحرية فقط.

وبحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في غزة يعيلون أكثر من 50 ألف فرد تضرروا بسبب ممارسات الاحتلال.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس/آب 2014، برعاية مصرية، وأوقف عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة دام 51 يوماً، على أن يسمح لصيادي غزة بالصيد بحرية حتى مسافة 6 أميال على أن يجري توسيعها إلى 12 ميلاً، لكن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق.



