أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنتظر استقبال 40 مليون سائح خلال العام الجاري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في تجمع جماهيري انتخابي بحي "غازي عثمان باشا" في إسطنبول، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وقال الرئيس التركي: "ماضون الآن لاستقبال 40 مليون سائح، مهما حاولوا (جهات لم يسمها) عرقلة ذلك، لأن تركيا ليست كأي دولة أخرى".
واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وارتفعت عائدات قطاع السياحة التركي خلال العام الماضي بنسبة 18.9% مقارنة بالعام السابق له، إلى 26.283 مليار دولار، حسب هيئة الإحصاء التركية.
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وتصدر السياح الروس قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح في العام الماضي، تلاهم الألمان بـ3.5 ملايين سائح.
وتستحوذ ولاية أنطاليا وحدها على 34% من إجمالي الأماكن السياحية في تركيا، وفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية. وجذبت الولاية نحو 10.5 ملايين سائح خلال العام الماضي، مقارنة مع 6.2 ملايين في 2016.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في تجمع جماهيري انتخابي بحي "غازي عثمان باشا" في إسطنبول، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وقال الرئيس التركي: "ماضون الآن لاستقبال 40 مليون سائح، مهما حاولوا (جهات لم يسمها) عرقلة ذلك، لأن تركيا ليست كأي دولة أخرى".
واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.
وارتفعت عائدات قطاع السياحة التركي خلال العام الماضي بنسبة 18.9% مقارنة بالعام السابق له، إلى 26.283 مليار دولار، حسب هيئة الإحصاء التركية.
وتصدر السياح الروس قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح في العام الماضي، تلاهم الألمان بـ3.5 ملايين سائح.
وتستحوذ ولاية أنطاليا وحدها على 34% من إجمالي الأماكن السياحية في تركيا، وفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية. وجذبت الولاية نحو 10.5 ملايين سائح خلال العام الماضي، مقارنة مع 6.2 ملايين في 2016.
(العربي الجديد، الأناضول)
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