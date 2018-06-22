إلا أن أسواق المال الأوروبية أنهت إجمالي تعاملات الأسبوع على خسارة، وسط صفقات شابتها مخاوف من حرب تجارية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.1%، لكنه سجل خسارة بنفس النسبة المئوية على مدار الأسبوع مع تضرر السوق، وخصوصاً قطاع السيارات، من مخاوف من تصاعد الحمائية التجارية حول العالم.
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على جميع السيارات الأوروبية.
وأعطت أسهم شركات النفط الكبرى دعما للمؤشر القياسي الأوروبي عقب توصل "أوبك" إلى اتفاق على زيادة متواضعة في إنتاج الخام. وصعد سهما توتال الفرنسية و"رويال داتش شل" بنسبة 3.3% لكل منهما.
ومن بين المؤشرات الصاعدة الأخرى، أغلق مؤشر البنوك الأوروبية مرتفعاً 1.3% وجاءت البنوك الإيطالية في مقدمة الرابحين، بعد أن اجتازت البنوك الخمسة والثلاثون الكبرى في الولايات المتحدة المرحلة الأولى من اختبارات التحمل السنوية لمجلس الاحتياط الفدرالي.
وهيمن اللون الأخضر على المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية مع صعود المؤشر داكس الألماني 0.5% والمؤشر كاك الفرنسي 1.34% والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.67%.
وكان من المتوقع أن تساهم موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث في أغسطس/ آب المقبل، الذي تضمن إجراءات لتخفيف الديون على أثينا وتقديم شريحة مالية أخيرة لها، في إنعاش سوق المال.
(رويترز)
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