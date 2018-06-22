اقــرأ أيضاً الاتحاد الأوروبي يعاقب واشنطن برسوم تسري الجمعة المقبل



ومن بين المؤشرات الصاعدة الأخرى، أغلق مؤشر البنوك الأوروبية مرتفعاً 1.3% وجاءت البنوك الإيطالية في مقدمة الرابحين، بعد أن اجتازت البنوك الخمسة والثلاثون الكبرى في الولايات المتحدة المرحلة الأولى من اختبارات التحمل السنوية لمجلس الاحتياط الفدرالي.



وهيمن اللون الأخضر على المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية مع صعود المؤشر داكس الألماني 0.5% والمؤشر كاك الفرنسي 1.34% والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.67%.



وكان من المتوقع أن تساهم موافقة وزراء مالية منطقة اليورو على شروط خروج اليونان من برنامج مساعدات الإنقاذ الثالث في أغسطس/ آب المقبل، الذي تضمن إجراءات لتخفيف الديون على أثينا وتقديم شريحة مالية أخيرة لها، في إنعاش سوق المال.





(رويترز)