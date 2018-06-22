

وأشارت طهران إلى أن المحاكم الأميركية "قدمت تعويضات عن أضرار تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار (...) ضد إيران، على خلفية تورطها المفترض في أعمال إرهابية وقعت تحديداً خارج الولايات المتحدة".



وتم رفع القضية بعد أسابيع فقط من حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة في إبريل/ نيسان 2016 بدفع أصول إيرانية مجمدة بقيمة ملياري دولار إلى نحو ألف شخص من الناجين وأقارب الأشخاص الذين قضوا في هجمات تم تحميل الجمهورية الإسلامية مسؤوليتها.



ومن بين الهجمات تفجير ثكنات قوات "المارينز" الأميركية في لبنان عام 1983 وأبراج الخبر في السعودية عام 1996.



لكن الحكم الذي جاء بعد عام من الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى وأدى إلى السماح لها باستعادة أموال أخرى مجمدة أثار حفيظة طهران.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقدمت الولايات المتحدة عام 2017 اعتراضات على عرض القضية أمام المحكمة الدولية.

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ويتوقّع أن تركز جلسات المحكمة العلنية على إذا ما كان بإمكان قضاة محكمة العدل الدولية النظر في القضية، في ظل القواعد الصارمة التي تنظم مهامهم. وتقضي المحكمة التي تأسست عام 1946 في النزاعات بين الدول على أساس المعاهدات القائمة والقانون الدولي.





(فرانس برس)