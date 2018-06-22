ونشرت التدابير الأوروبية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، لتصبح بذلك سارية المفعول.

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في المقابل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة اليوم الجمعة، نشرها على حسابه في "تويتر"، دول الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة.



وقال ترامب إنه سيفرض رسوماً بنسبة 20% على جميع السيارات الأوروبية، سواء المستوردة أو المصنعة في الولايات المتحدة، إذا لم تلغ دول الاتحاد الأوروبي الرسوم والحواجز التي فرضتها على البضائع الأميركية.







وكانت المفوضية الأوروبية قد أقرت، الأربعاء الماضي، رسمياً قانوناً بفرض رسوم على منتجات أميركية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.2 مليارات دولار)، من بينها منتجات الصلب والألومنيوم، ومنتجات زراعية مثل الذرة الحلوة والفول السوداني، وويسكي البوربون، والسراويل الجينز والدراجات النارية (هارلي دايفيدسون).وقبل ذلك، أقرّت دول الاتحاد، بالإجماع، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، إجراءات انتقامية بفرض رسوم جمركية مضادة على بعض المنتجات الأميركية، وقالت مصادر في حينها لـ"فرانس برس"، إن "الدول الأعضاء أيّدت بالإجماع خطة المفوضية لتبنّي تدابير إعادة التوازن مقابل الرسوم الأميركية".وتهدف الإجراءات الأوروبية، في مرحلتها الأولى، إلى تحصيل تعويض بقيمة 2.8 مليار يورو عن الخسائر التي سبّبها فرض رسوم جمركية أميركية على المنتجات الأوروبية من الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10%.وقد أرسل الاتحاد الأوروبي اللائحة الجديدة إلى منظمة التجارة العالمية WTO في 18 مايو/ أيار الماضي، تحسّباً للقرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، علماً أن القرارات الأوروبية قد تطاول لاحقاً منتجات أميركية أخرى.