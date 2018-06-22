

وفي الصدد ذاته، قال مسؤول نفطي كويتي لـ"العربي الجديد"، إن حصة الكويت من الزيادة ستصل إلى 100 ألف برميل يومياً.



وأكد المسؤول الحكومي، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، إن عملية رفع الإنتاج ستجري بشكل تدريجي بما يتناسب مع حاجة السوق، وبما لا يخل بميزان العرض والطلب، ولا يعطي في الوقت نفسه فرصة للمضاربين.



وتجتمع المنظمة في فيينا، وسط دعوات من الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار الخام والحيلولة دون حدوث نقص في الإمدادات يضر بالاقتصاد العالمي.



واحتاجت "أوبك" إلى موافقة جميع الأعضاء من أجل إبرام هذا الاتفاق، لكنها في الماضي أقرت اتفاقات بدون إيران، التي انتقدت فكرة زيادة الإمدادات في الوقت الذي تواجه فيها عقوبات من الولايات المتحدة.