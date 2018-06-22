اقتربت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة، من التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الإنتاج في أعقاب التصريحات الإيجابية التي صدرت عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة والتي قال فيها، حسب وكالة بلومبيرغ، إن "اجتماعه مع وزير النفط السعودي كان جيداً".



وبحسب "رويترز" فإن "أوبك" تتجه أكثر لتعزيز إنتاجها من النفط، حيث بدا أن السعودية التي تقود المنظمة أقنعت منافستها إيران بالتعاون، وذلك بعد أن حذر مستهلكون كبار من نقص في المعروض.

وقالت السعودية وروسيا غير العضو في "أوبك"، إن زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نحو واحد بالمئة من الإمدادات العالمية، أصبحت مقترحاً شبه متوافق عليه للمجموعة وحلفائها.

وتجتمع المنظمة في فيينا وسط دعوات من الولايات المتحدة والصين والهند، لتهدئة أسعار الخام والحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.

وتحتاج أوبك نظرياً إلى موافقة جميع الأعضاء من أجل إبرام اتفاق. لكنها في الماضي أقرت اتفاقات بدون إيران، التي انتقدت فكرة زيادة الإمدادات في الوقت الذي تواجه فيها عقوبات من الولايات المتحدة.

بدوره، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبيل مباحثات أوبك "نحن نعد شيئاً".

كما أشار الفالح إلى أن أغلبية المنتجين أوصوا بزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً بشكل تدريجي، وعلى أساس تناسبي وفقا للحصص المقررة.

(رويترز, العربي الجديد)