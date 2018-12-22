صحيح أن السفر إلى سيشل ليس بالأمر السهل، فالموقع الجغرافي للبلاد يتطلب السفر لساعات طويلة، إلا أن تعب السفر يمكن أن ينساه السائح بمجرد الوصول إلى هناك. رفاهية في كل مكان، الاهتمام بالسائح من أولويات السكان هناك.



قبل البحث في التفاصيل المادية لرحلتكم المقبلة، يمكن أن نلقي نظرة على اقتصاد هذه الجزر. يقوم اقتصاد البلاد على صيد الأسماك، والسياحة، وتصدير جوز الهند والفانيليا، بالإضافة إلى بناء القوارب. وبالتالي فإن اقتصاد البلاد لا يزال بدائياً، لا يعتمد على المعرفة أو الصناعة.



وبحسب البيانات الحكومية، يستوعب القطاع السياحي نحو 30% من إجمالي اليد العاملة في البلاد، كما أنه يوفر أكثر من 70% من عائدات البلاد من العملات الأجنبية. كما يلعب أيضاً قطاع الصيد البحري، وخاصة صيد الاسماك والتونة، دوراً بارزاً جداً في اقتصاد البلاد.



أما بالنسبة إلى التكاليف المادية للرحلة، البداية من الفنادق. تتميز الفنادق في سيشل بالرفاهية، حيث هناك الكثير من المنتجعات السياحية المصنفة من أفضل المنتجعات عالمياً.



الأسعار في هذه المنتجعات، وبحسب البحث، تبدأ من 200 دولار في الليلة الواحدة وترتفع إلى نحو 700 دولار. أما بالنسبة إلى الفنادق المصنفة ذات 5 نجوم، فإن أسعارها تبدأ من 100 دولار، وتنخفض في الفنادق ذات الأربعة إلى نحو 70 دولاراً.



أما بالنسبة إلى التكاليف اليومية، من مأكل ومشرب، فهي تبدأ متباينة أيضاً، في المطاعم المصنفة ذات 5 نجوم، فإن أسعار الوجبات تعد مرتفعة نسبياً، فالوجبة لشخصين في إحدى هذه المناطق تبدأ من 50 دولاراً. في المطاعم الشعبية وتلك التقليدية، فإن الأسعار لا تتعدى 20 دولاراً لشخصين.









