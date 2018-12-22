ودشن السيسي إنشاء 7100 صوبة زراعية، على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ضمن مشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وانتقد السيسي تأخر تنفيذ ألف بيت زراعي، موجهاً حديثه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، اللواء محمد عبدالحي، قائلاً: "أنت متأخر 10 أشهر، ونحن نحاول تشغيل شركاتنا الوطنية كلها في المشروع، لكن محتاجين إن الشركات دي تكون متيقنة أنها بتشارك في حاجة كبيرة"، متابعاً "لازم الشركات اللي بنطلب منها تساهم معانا بالعمل تلتزم بالتوقيتات المخططة والمتفق عليها... هل هانجيب كل حاجتنا من بره، ولا الأولى نشغل شركاتنا الوطنية؟".

ويقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين الجيش المصري وشركة "سينوماك" الصينية، التي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم.

وفي أغسطس/ آب الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المسلحة.

وأشار السيسي، إلى أن تنفيذ المشروع القومي للصوب يجعل المصريين يشعرون بالفخر والسعادة، قائلاً: "يا ترى مشروع الـ 35 ألف فدان صوب اتكلف كام؟ لازم تبقوا سعداء وفخورين جدا يا مصريين، لما يكون حاجة أنجزناها مع بعضنا وتدينا أمل... وإذا كان 35 ألف فدان بيشغلوا 75 ألف عامل، طب لما نكمل الـ 100 ألف فدان، هايوصل لـ 250 ألف عامل شغل حقيقي"، على حد تعبيره.

ودعا السيسي القائمين على المشروع إلى الاهتمام بالتدريب وتأهيل العمال، بالقول: "أرجو من القائمين على الشركة الاهتمام بموضوع التدريب والتأهيل، والمحافظة على المعايير المعمول بها حتى يستمر نفس الأداء الذى نتمناه"، مستطرداً: "إحنا اتكلمنا على مشروع الـ 35 ألف فدان، لكن مشروع المليون ونصف فدان شغالين فيه، وأرجو عرض آخر تطورات ما وصلنا إليه فى هذا المشروع".

وتابع قائلاً: "بنعمل كتير لينا ولشغلنا وحياتنا ومستقبلنا، وبنعمل الحاجة زي ما انتو شوفتوا بشكل متكامل يعنى بنوفر كل المنظومة على بعض... وكان دايماً يقولك في السوبر ماركت الكبير ده (أورغانيك)، يعنى الناس تاكل أورغانيك وباقي المصريين مياكلوش أورغانيك ولا إيه؟ اللي معاه فلوس ياكل أورغانيك والباقى مياكلوش؟ لا.. إن شاء الله كله هايبقى كده، بس إجروا معانا علشان اللى تحقق النهاردة أمر يسعد ويشرف المصريين".