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وقد لا يكون من الممكن دخول "تمثال الحرية"، فقد بقي مغلقا ليومين في كانون الثاني/يناير، قبل أن تعيد ولاية نيويورك فتحه بتمويل عملياته من ميزانيتها والتي تبلغ 65 ألف دولار سنويا، وأكدت متاحف "سميثونيان" في واشنطن أنها ستبقى مفتوحة حتى الأول من كانون الثاني/يناير.وقدر البرلمانيون الديموقراطيون أن أكثر من 800 ألف موظف فدرالي سيتأثرون بهذا "الإغلاق" من أصل 2.1 مليون موظف.وسيصبح نحو 380 ألف شخص في بطالة تقنية، بينهم 95 بالمئة من موظفي وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووزارة السكن، و52 ألف موظف من إدارات الضرائب.ويفترض أن يواصل حوالى 420 ألف موظف آخرين في الإدارات التي تعتبر أساسية، العمل بدون أن يتلقوا أجورا فورا حسب الديموقراطيين.ومن بين هؤلاء 150 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على شرطة الحدود والنقل، وأكثر من أربعين ألف موظف في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة مكافحة المخدرات وإدارة السجون.