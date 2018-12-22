وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر/ تشرين الثاني في إطار مسعى للتصدي للغش المالي، في مواجهة أزمة اقتصادية والعقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.وسجنت المحاكم الخاصة عشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاما.وتسبب ضعف الريال في وقت سابق من العام الجاري في اضطراب تجارة إيران الخارجية، وساهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الثاني.وأثارت العملة الضعيفة احتجاجات متفرقة في الشوارع منذ أواخر العام الماضي.وعانت إيران بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب، مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار، وقوات الأمن، ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.وقبل أربعة أيام من قيام البرلمان بإقصائه في أغسطس/آب، لفشله في فعل ما يكفي لحماية سوق الوظائف من العقوبات، قال وزير العمل الإيراني علي ربيعي، إن البلاد ستفقد مليون وظيفة بحلول نهاية العام، كنتيجة مباشرة للإجراءات الأميركية. ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المائة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.(رويترز، العربي الجديد)