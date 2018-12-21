اتفقت الولايات المتحدة، مبدئياً، مع العراق على تمديد إعفاء بغداد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لمدة 90 يوما، بما يسمح لبغداد بمواصلة استيراد الغاز الإيراني الحيوي لإنتاج الكهرباء.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق أمس الخميس، وهو موعد انتهاء إعفاء سابق مدته 45 يوما، أثناء زيارة وفد عراقي إلى واشنطن، حسبما قال لرويترز اليوم الجمعة، مسؤولان عراقيان على دراية مباشرة بالمفاوضات. وانضم فريق من البنك المركزي العراقي إلى الوفد لإيجاد حل.
وقال مسؤول بارز بالحكومة العراقية ومسؤول في البنك المركزي لرويترز، إن المحادثات مستمرة اليوم الجمعة لوضع التفاصيل النهائية، بما في ذلك كيفية الدفع لإيران مقابل واردات الطاقة.
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قالت إنه يجب على العراق ألا يدفع لإيران بالدولارات الأميركية أو اليورو.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية محطاته لتوليد الكهرباء ويستورد حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا عبر خطوط أنابيب في الجنوب والشرق، في وقت يعتبر مسؤولون عراقيون أنهم يحتاجون إلى عامين تقريبا لإيجاد مصدر بديل.
(رويترز)
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