2005 عام الخوف والقلق بامتياز

- في عام 2025، ساد القلق الاقتصادي والمالي والجيوسياسي، متأثرًا بمخاوف انفجار فقاعات اقتصادية مثل الأسهم والديون والعملات المشفرة، مما أعاد ذكريات الأزمات المالية السابقة. - تزايدت المخاوف من انهيار الأسواق المالية العالمية، خاصة في "وول ستريت"، مع تضخم الديون الأميركية وتراجع صادرات القمح الأوكرانية، مما أثار مخاوف من حرب غذائية عالمية. - تصاعدت المخاوف الجيوسياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وغزة وأوكرانيا، مع احتمالات حروب جديدة في تايوان وفنزويلا وتجدد الصراع بين إيران وإسرائيل.

كان 2025 هو عام الخوف والقلق والرعب المالي والتكنولوجي والاضرابات والحروب الاقتصادية والتجارية بلا منازع، خوف جرى على كل المستويات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، خوف كان محركا رئيسيا لكل القرارات والتحركات حول العالم وهو ما جعلها تتسم بالعصبية في أوقات كثيرة، خوف لم يقتصر على الحكومات والبنوك المركزية حيث امتد للمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار وصناديقه وقناصي الصفقات وكبار المستثمرين والمضاربين، بل وامتد إلى صغار المدخرين الذين هرعوا بحثاً عن أدوات استثمار آمنة تقيهم من مخاطر الخسائر والتضخم وتراجع أسعار الفائدة وتآكل الأموال.

خوف من انفجار فقاعات عدة في وجه الاقتصاد العالمي المأزوم أصلا، فقاعة أسواق الأسهم، فقاعة الديون العامة، فقاعة العملات المشفرة، فقاعة أسواق المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، ومع تلك المخاوف المتصاعدة استردت ذاكرة العالم وكبار مؤسساته المالية ومستثمريه أشهر الفقاعات العالمية، الأزمة المالية في 2008 والفقاعة العقارية وجنون التوليب والكساد العظيم وأزمة النمور الآسيوية وغيرها.

ومع تنامي المخاطر الاقتصادية حول العالم كان هناك خوف من انهيار أسواق المال في "وول ستريت" وغيرها من بورصات العالم وفي المقدمة أسهم الذكاء الاصطناعي التي شهدت قفزات غير مسبوقة، وصاحب ذلك خوف كبير من تضخم الديون الأميركية بعد أن تجاوزت 38 تريليون دولار وفشلت سياسات ترامب في احتوائها أو تقليص الأعباء، وعودة الكساد الكبير. خوف من تجدد حرب الأغذية حول العالم مع تراجع صادرات أوكرانيا من القمح وتجميد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية وتفشي الجفاف حول العالم.

وشهد 2025 خوفا من تهاوي أسعار النفط وبلوغه 50 دولارا للبرميل كما ضغط دونالد ترامب أكثر من مرة على منتجي الخام، وهو ما يشكل أزمة كبيرة للدول العربية النفطية ومنها دول الخليج والعراق والجزائر، ويصيب موازنتها بسكتة مالية وعجز كبير يدفعها دفعا نحو التقشف وزيادة الضرائب والرسوم والتوسع في الاقتراض المحلي والخارجي.

وهناك خوف من انهيار سعر الدولار بعد أن فقد نحو 10% من قيمته، وخوف من انهيار العملات الرئيسية مثل الين، وخوف من تهاوي أنشطة التجارة الدولية وحدوث شلل في التوريدات وحركة السفن والشاحنات حول العالم بعد أن شن ترامب حربا تجارية شرسة ورسوما جمركية مبالغا فيها ضد كل دول العالم، وخوف من اندلاع حرب اقتصادية شرسة بين أكبر اقتصادين حول العالم، الأميركي والصيني، وخوف حول مستقبل العمالة وتدمير الوظائف في ظل تنامي قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكان هناك خوف من انهيار اقتصادات دول كبرى مثل فرنسا واليابان وألمانيا وإيطاليا ودخولها مرحلة الكساد بسبب تنامي أزماتها المالية وعجز الموازنات بها وتراجع الإيرادات العامة وقفزة التضخم والاضطرابات السياسية. رافق ذلك خوف من شبح ركود كبير يشبه ما جرى في الولايات المتحدة عام 1929 واتساع رقعة الإفلاس حول العالم وإغلاق الحدود وطي مرحلة العولمة وحرية التجارة.

سياسا، شهد 2025 تناميا في مستوى الخوف من اتساع رقعة الحروب والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وغزة وأوكرانيا، واندلاع حرب في تايوان وفنزويلا، وتجدد الحرب بين إيران وإسرائيل. وقلقا من أن تلتهم الولايات المتحدة بعض الدول والجزر والممرات المائية مثل بنما وجزيرة غرينلاند، وتعيد احتلال دول العالم كما جرى في سنوات سابقة مع العراق وأفغانستان.

وبينما يستعد العالم لاستقبال 2026 فإن الغموض واللايقين والخوف لا يزال وهو سيد الموقف، غموض على كل المستويات ومواقف الدول، غموض قد يدعم مخاوف 2025 ولا يطويها أو حتى يقلصها.