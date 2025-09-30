- شهد مرفأ طرطوس زيادة في تفريغ السيارات المستوردة، مع استقبال الباخرة "يونغ شين" حوالي ألفي سيارة، مما يعكس الثقة المتزايدة بكفاءة المرفأ بعد تغييرات حكومية شملت تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الحدودية. - يواجه الاقتصاد السوري تحديات في موازنة تشجيع الاستيراد وضبط السوق النقدية، خاصة مع ضعف القوة الشرائية، رغم الانفراج النسبي مقارنة بالسياسات السابقة. - تعكس الشحنات من كوريا الجنوبية والصين توجهاً نحو تعزيز الشراكات التجارية البديلة، مع دخول 100 ألف سيارة وارتفاع قيمتها إلى 3 مليارات دولار، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على تحمل ضغط الاستيراد.

على أرصفة مرفأ طرطوس، عادت مشاهد تفريغ مئات السيارات القادمة من الشرق، لتصبح مألوفة خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانت استثنائية لسنوات طويلة. الباخرة الكورية الجنوبية "يونغ شين" (Young Shin) التي رست صباح اليوم، محمّلة بنحو ألفي سيارة، بوزن إجمالي يقارب 3655 طناً، لم تحتج أكثر من عشر ساعات لتفريغ حمولتها، لكنها أعادت إلى الواجهة النقاش حول سياسة استيراد السيارات الجديدة، وما تحمله من انعكاسات على السوق السورية.

وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش لـ"العربي الجديد" أن العملية "تمت بسلاسة بفضل الجاهزية العالية التي وفرتها كوادر المرفأ، حيث جرى تجهيز ساحتين لضمان انسيابية وسرعة عمليات التفريغ". وأضاف أن استقبال باخرة بهذا الحجم "يعكس الثقة المتزايدة بكفاءة مرفأ طرطوس من الناحيتين الفنية واللوجستية"، مؤكداً أن المرفأ "جاهز لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع الكبيرة، بما يساهم في تعزيز الحركة التجارية وتلبية احتياجات السوق المحلية".

ويأتي هذا الحدث في سياق تغييرات غير مسبوقة في ملف استيراد السيارات منذ مطلع 2025، حيث فتحت الحكومة الباب أمام إدخال السيارات بعد إغلاق طويل، وجرى تخفيض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الحدودية، ما انعكس سريعاً على السوق بانخفاض ملحوظ في الأسعار، وتوسع خيارات المستهلكين.

وصول باخرة سيارات حديثة الصنع إلى مرفأ محافظة طرطوس السورية غرب سوريا 🇸🇾 قادمة من "كــوريا" تحمل على متنها أكثر من 1900 سيارة 🚘 pic.twitter.com/RdmeJL9j4i — raneen k (@dafna23j) September 30, 2025

لكن الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان عبد الحق، يرى أن الانفتاح الحالي، رغم انعكاساته الإيجابية، يطرح تحديات كبيرة. ويقول لـ"العربي الجديد": "نجاح هذه الخطوة مرهون بقدرة الحكومة على الموازنة بين تشجيع الاستيراد وضبط السوق النقدية. فالمشكلة الأساسية ليست في الأسعار فقط، بل في تأمين النقد الأجنبي وضعف القوة الشرائية لدى معظم السوريين".

ويقارن عبد الحق بين الوضع الراهن والسياسات السابقة التي منعت الاستيراد وفرضت رسوماً باهظة، ما أدى إلى تضخم الأسعار وانتشار سيارات مستعملة رديئة. ويضيف: "اليوم هناك انفراج نسبي، لكن غياب رؤية اقتصادية شاملة قد يحوّل الانفتاح الحالي إلى أزمة إذا لم تُنظم عملية الاستيراد بضوابط طويلة الأمد".

وبينما تقدّم إدارة المرفأ الحدث بوصفه دليلاً على "الثقة الدولية بكفاءة المرافئ السورية"، يرى خبراء أن الشحنات القادمة من كوريا الجنوبية والصين تعكس أيضاً توجهاً متزايداً لدمشق نحو تعزيز شراكات تجارية بديلة في ظل استمرار العقوبات الغربية، ما يجعل وصول ألفي سيارة دفعة واحدة إلى طرطوس جزءاً من مشهد اقتصادي آخذ في التحول، لكنه لا يخلو من الأسئلة والتحديات.

على الصعيد الأوسع، تكشف التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن نحو 100 ألف سيارة دخلت السوق السورية منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى منتصف 2025، فيما تجاوزت قيمة السيارات المستوردة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 3 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الاستيراد بعد سنوات من الانقطاع، لكنها تطرح في الوقت نفسه أسئلة حول قدرة الاقتصاد السوري على تحمّل ضغط الاستيراد الكبير وتأمين النقد الأجنبي اللازم له، وسط ضعف القوة الشرائية وركود السوق المستعملة.

وكانت مديرية الجمارك السورية قد أعلنت سابقاً عن الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات المستوردة، حيث حُددت الرسوم وفقاً لسنة التصنيع، إذ بلغت رسوم السيارات المصنعة عام 2010 وما دونه 1000 دولار أميركي، وارتفعت إلى 1500 دولار للسيارات المصنعة بين عامي 2011 و2015. أما السيارات المصنعة بين عامي 2016 و2020، فبلغت رسومها 2000 دولار، في حين وصلت الرسوم على السيارات المصنعة في 2021 وما بعده إلى 2500 دولار. وأدى هذا التدرج الجديد في الرسوم إلى زيادة الأعباء المالية على المستوردين، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.