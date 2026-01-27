200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفئات الضعيفة في لبنان

- وافق البنك الدولي على تمويل 350 مليون دولار للبنان، منها 200 مليون لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي و150 مليون لتسريع التحول الرقمي، بهدف تحسين الخدمات العامة والإدماج الاقتصادي. - يهدف مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي إلى تقديم تحويلات نقدية للأسر الفقيرة وتطوير منصة "دعم" كسجل اجتماعي وطني، مع التركيز على النساء والشباب. - يركز مشروع التحول الرقمي على تحسين الخدمات الحكومية عبر بيئة رقمية آمنة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، مما يعزز شفافية الحكومة وكفاءتها.

وافق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمويل جديد بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة لبنان في تلبية الاحتياجات الأساسية للفقراء والفئات الأكثر ضعفاً، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد جاهدة التعافي من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته في 2019. ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة أكبر تشمل أيضاً 150 مليون دولار مخصّصة لمشروع تسريع التحول الرقمي بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية والفرص الاقتصادية، وتطوير بيئة رقمية آمنة للشركات.

وأشار البنك الدولي في بيان، اليوم، إلى أن "مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي وافق أمس على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً خلال مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين تقديم الخدمات العامة عالية الأثر من خلال التحول الرقمي للقطاع العام. ويغطي هذا التمويل مشروعين جديدين يهدفان إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات العامة الرئيسية".

وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "يشهد لبنان تعافياً هشاً. تهدف حزمة التمويل الجديدة من البنك الدولي إلى تحقيق فوائد واسعة النطاق وذات أثر كبير على صعيد المجتمع من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي والتحول الرقمي"، مضيفاً: "ستُساهم هذه الجهود في تعزيز التعافي الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة لبنان على تقديم خدمات عامة عالية الأثر لكافة المواطنين".

كما أشار البيان إلى أن "الأزمات متعددة الأبعاد في لبنان أدت إلى تفاقم التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، ما دفع شرائح واسعة من السكان إلى دائرة الفقر، وعرّض الأُسر لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وقلّص فرص الحصول على الرعاية الصحية، مع ما يترتَب على ذلك من تبعاتٍ جسيمة على مستوى رأس المال البشري. كما ساهمت هذه الأزمات في تدهورٍ حاد في تقديم الخدمات العامة. ورغم التقدّم المُحرَز أخيراً في رقمنة بعض الخدمات الحكومية، إلا أن الثغرات المؤسسية ومحدودية القدرات التنفيذية قيَدا أجندة التحوّل الرقمي".

وأوضح البيان أن "المشروع الأول (وهو مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة بقيمة 200 مليون دولار) يهدف إلى مواصلة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في لبنان مع توفير الموارد المكمَلة للتمويل الحكومي المخصص للتحويلات النقدية. وسيعتمد المشروع نهجاً متكاملاً يجمع بين تقديم تحويلات نقدية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجاً، وتعزيز الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، لا سيما للنساء والشباب والفئات الأكثر احتياجاً. كما سيعمل المشروع على تعزيز الأنظمة والمؤسسات من أجل تقديم خدمات برامج شبكات الأمان الاجتماعي على نحوٍ فعَّال ومستدام".

وأوضح أن ذلك يأتي "تحديداً عبر تطوير منصة (دعم)، التي تدعم تنفيذ برنامج (أمان) للتحويلات النقدية، لتمكينها من العمل كسجل اجتماعي وطني شامل يخدم برامج حكومية أخرى. ويستند هذا المشروع إلى أجندة إصلاحٍ طموحة تُنفذها الحكومة لتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان، مع التركيز على زيادة المخصصات المحلية لبرنامج الحماية الاجتماعية الحكومي، إلى جانب تعزيز ديناميكية البرنامج من خلال إعادة تقييم الأسر المستفيدة للتحقق من استمرارية أهليتها وفتح باب تقديم الطلبات للأسر الجديدة دورياً، كما وتعزيز الأنظمة بما يرفع جاهزيتها لمواجهة الصدمات".

أما المشروع الثاني، وهو مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان (150 مليون دولار)، فيهدف إلى تحسين حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الأساسية والفرص الاقتصادية، وتمكين عمل الشركات ورواد الأعمال من خلال بيئةٍ رقميةٍ أكثر أماناً وتوسيع آفاق النفاذ إلى الأسواق، وتمكين الحكومة من تحسين تقديم الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر تعزيز المنصات الرقمية وقدرات إدارة البيانات. وتشمل أنشطة المشروع أيضاً توفير بنى تحتية رقمية آمنة وفعّالة لاستضافة البيانات الحكومية، والاستثمار في تعزيز منظومة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

كما سيعمل المشروع على تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية وبناء القدرات البشرية اللازمة لتحقيق تحولٍ رقميٍ موثوق وشاملٍ للجميع، فضلاً عن دعم التنفيذ الفعال للبنى التحتية الرقمية وما يتصل بها من منصات. وأخيراً، سينفذ المشروع تجارب ريادية لرقمنة خدمات عامة مختارة ذات إمكانات عالية لتحسين شفافية الحكومة وكفاءتها، وتعزيز المنافع للمواطنين، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ.