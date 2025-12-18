20 عاماً من الغاز بين مصر وإسرائيل

- في عام 2005، أبرمت مصر صفقة لتصدير الغاز إلى إسرائيل، مما أثار جدلاً بسبب السعر المنخفض واعتراضات سياسية وقضائية، وتعرض خط الأنابيب لتفجيرات أوقفت التوريد في 2012. - في 2018، أعلنت إسرائيل عن صفقة غاز مع مصر بقيمة 15 مليار دولار، حيث تستورد مصر الغاز من حقلي تمار وليفياثان، لكن الصفقة واجهت تحديات تقنية وأمنية. - في 2025، وُقّعت صفقة جديدة بقيمة 35 مليار دولار لتوريد الغاز من ليفياثان إلى مصر، لكنها واجهت عقبات تتعلق بالتراخيص وضغوط سياسية واقتصادية من الولايات المتحدة.

منذ صفقة العام 2005 التي فجّرت جدلاً في مصر حول سعر قيل إنه أدنى من الكلفة، تحول غاز شرق المتوسط من تجارة طاقة إلى ملف سيادة وقضاء وأمن ثم تحكيم دولي، قبل أن يعود عبر بوابة القطاع الخاص في العام 2018. في ذلك العام وقّعت الشركة المصرية للطاقة "دولفينوس هولدينغز" اتفاقا لاستيراد الغاز من حقلي تمار وليفياثان، مستنداً إلى مسار شركة غاز شرق المتوسط "أي أم جي".

لكن التنفيذ اصطدم بأسئلة السعة والتجهيزات، وترافق مع تفجيرات وتعطيلات، ثم جاءت انقطاعات العدوان الإسرائيلي على غزّة وصيانة 2025 وحرب إيران لتجعل الإمدادات "مفتاح كهرباء". وفي نهاية 2025، تحولت المفاوضات إلى اختبار أسعار وتراخيص وابتزاز، لكن مع ضغط أميركي بسبب حضور شيفرون في قلب الصفقة ومصالحها الإقليمية، وضع الصفقة على الخط الذي اتخذته في الأول.

2005... أول الصفقات المصرية الإسرائيلية

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه كان في اتجاه "غاز مصري نحو إسرائيل" في عام 2005، ونصّ على تصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري ولمدة طويلة، وسط جدل واسع لأن السعر المتداول في تقارير عربية تراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما قدّرت كلفة الغاز بنحو 2.65 دولار.

ورغم توقيع الاتفاق في 2005، لكن الضخ لم يبدأ إلا في 2008، والفاصل بين التاريخين ارتبط بما يتطلبه أي عقد تصدير عبر الأنابيب من تجهيزات فنية وتشغيلية وربط الشبكات من الخط ومحطات القياس وترتيبات التسليم والتشغيل التجاري. وارتبطت الصفقة بخط أنابيب بحري ينطلق من العريش في شمال سيناء إلى عسقلان على الساحل الإسرائيلي، بطول يقارب 100 كيلومتر.

وكان التنفيذ التجاري عبر شركة غاز شرق المتوسط "إي إم جي" (East Mediterranean Gas - EMG)، وهي شراكة تضم رجال أعمال ومستثمرين، من بينهم رجل الأعمال المصري حسين سالم مع مجموعة الأعمال الاستثمارية ميرهاف (Merhav Group)، والشركة القابضة الإسرائيلية "أمبال - أميركان إسرائيل" (Ampal - American Israel Corporation)، وشركة الطاقة الوطنية التايلندية "بي تي تي" (PTT)، إلى جانب مستثمرين آخرين.

رافق هذه الصفقة ندرة في أسطوانات الغاز في مصر، إذ عانى المصريون من ندرتها في بداية 2010 وتضاعف أسعارها، ومع دخول فصل الصيف انفجرت أزمة الكهرباء في عدة محافظات بسبب تقليل كمية الغاز المشغل لمحطات التوليد. وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وقبل الانتخابات المصرية تم تفجير أنبوب الغاز المصدر لإسرائيل من قبل مجهولين.

صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل في فترة حكم حسني مبارك لم تمر بهدوء، إذ انفجرت الاعتراضات داخل مصر وتوزعت بين احتجاجات سياسية وبرلمانية، ودعاوى قضائية، وحملة رأي عام رأت أن التسعير "أقل من العالمي"، وأن العقد يقيّد تعديل الأسعار لسنوات طويلة. وفي قلب هذا المسار برز اسم السفير السابق إبراهيم يسري ضمن المعركة القضائية التي سعت لوقف التصدير على أساس "الإضرار بالمصلحة العامة" وبيع الغاز بأقل من قيمته.

وبدأت المعركة القضائية، ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تصدير الغاز إلى إسرائيل، ثم جاءت جولة لاحقة انتهت في 2 فبراير/شباط 2009 بقرار من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم المنع مؤقتا، مع تكييف قرار التصدير ضمن "أعمال السيادة" بما يحدّ من رقابة القضاء عليه. وفي 27 فبراير/شباط 2010، ثبّتت المحكمة الإدارية العليا الاتجاه نفسه بإقرار أن الملف يدخل في نطاق السيادة، مع ملاحظات تتعلق بضرورة وجود آلية مراجعة للأسعار والكميات بما ينسجم مع الصالح العام.

بعد 2011، دخل عامل الأمن بقوة، سلسلة تفجيرات استهدفت خط الغاز في شمال سيناء "من قبل مجهولين" وفق مصادر إعلامية محلية، وأوقفت الضخ مرارا، وفي 5 فبراير/شباط 2011 أدى تفجير آخر إلى وقف الضخ إلى إسرائيل والأردن، ثم تفجيرات أخرى لاحقة، بينها تفجير 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حيث تحدث شهود عن سيارات دفع رباعي غادرت المكان قبل الانفجار، فضلا عن وقائع تكررت خلال 2011.

ثم جاءت لحظة الإيقاف الحاسم في 22 إبريل/نيسان 2012 عندما أُعلن إنهاء اتفاق التوريد، وقدمت القاهرة التبرير بوصفه "خلافا تجاريا"، إذ قال الجانب المصري إن الجهة المستوردة لم تلتزم بشروط التعاقد ومواعيد السداد، بينما اعتبر الطرف الآخر الإلغاء غير قانوني.

الجدير بالذكر أنه طيلة فترة التوريد التي أوقفت في 2012، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء. وقدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خسارة مصر من تصدير الغاز لإسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، في حين قدرها السفير إبراهيم يسري، بنحو 45 مليار دولار.

Many people did not believe in the gas outline. We led it knowing that it would strengthen our security, economy and regional relations, but – above all – that it would strengthen Israel's citizens. This is a joyous day. pic.twitter.com/H4uWuBBLNh — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 19, 2018

صفقة 2018... انعكاس المعادلة

في 19 فبراير/ شباط 2018 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توقيع إسرائيل صفقة غاز "تاريخية" بمليارات الدولارات مع مصر، تستورد بموجبهما شركة الطاقة الخاصة المصرية "دولفينوس هولدينغز" (Dolphinus Holdings) ما مجموعه نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 10 سنوات من شركة التنقيب وإنتاج الغاز الإسرائيلية "ديليك دريلينغ" (Delek Drilling) وشركة النفط والغاز الأميركية "نوبل إنيرجي" (Noble Energy) على أن يأتي الغاز من حقلي "تمار" و"ليفياثان" وهي حقول غاز بحرية قبالة السواحل الإسرائيلية، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار دولار.

الصفقة أثارت جدلا واسعا سياسيا وإعلاميا، ووصل الأمر إلى مسار قضائي منها دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بوقف وإلغاء استيراد الغاز، وأحيلت في 2018 ضمن إجراءات التقاضي.

الصفقة كانت جزءًا من تحوّل مصر إلى "مركز إقليمي" لتجارة تسييل الغاز عبر بنيتها التحتية، خصوصًا مع إعادة توظيف مسار خط كان يُستخدم سابقا في الاتجاه المعاكس. ولتهيئة النقل، اشترت مجموعة الشركاء حصة مرتبطة بخط "شركة شرق المتوسط للغاز" (East Mediterranean Gas Company) في 2018 ضمن صفقة بنحو 518 مليون دولار لتسهيل تصدير الغاز إلى مصر عبر خط "إي إم جي"، كما تداخلت الصفقة مع إرث نزاع التحكيم القديم المرتبط بوقف تصدير الغاز المصري سابقا إلى إسرائيل.

تلكؤ إسرائيلي وتهديدات أمنية

في 11 فبراير/شباط 2019، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية شكوكا تقنية حول تنفيذ الصفقة بحذافيرها، مشيرة إلى أن الشبكة الداخلية داخل إسرائيل من ليفياثان إلى البر ثم إلى عسقلان قد تكون قدرتها نحو 2 مليار متر مكعب سنويا، بينما التعاقد يتحدث عن 3.5. وأضافت هآرتس أن جزءا من الشبكة المصرية من العريش إلى القاهرة كان مشغولا في اتجاه معاكس لتغذية مسار التصدير إلى الأردن، بما يفتح باب التساؤل حول الاختناقات المحتملة في النقل والتشغيل.

ثم جاءت مرحلة "إقفال الإجراءات" قبل التشغيل، ففي 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وزير الطاقة الإسرائيلي آنذاك يوڤال شتاينتس وقّع التراخيص والعقود الإجرائية الأخيرة اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مع توقع بدء الضخ في يناير/كانون الثاني 2020 لمدة 15 عاما بقيمة 25 مليار دولار، وأن الترتيبات "مبنية على سعر الغاز" بما يعادل 5.02 دولارات للمليون وحدة حرارية.

ورغم أن الضخ بدأ أصلا في يناير/كانون الثاني 2020 عبر خط تحت البحر يربط إسرائيل بسيناء، لكن قبل ذلك وفي 27 يوليو/تموز 2019 شهدت الصفقة تعديلا في عقد شركة تنقيب وإنتاج إسرائيلية "ديليك" (Delek) مع "دولفينوس" بحيث يتم خفض الحد الأدنى للكميات التي يلتزم بها الجانب الإسرائيلي، ورفع الحد الأقصى الذي قد تشتريه مصر عند توافره من 4.5 إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً.

بعد ذلك بأيام، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، نقلت رويترز عن مصدر لم تكشف عن اسمه، أن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ستبدأ في منتصف يناير/كانون الثاني 2020، وأنها سترتفع تدريجيا لتصل إلى نحو 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022، وفي 15 يناير/كانون الثاني 2020 أُعلن رسميا عن بدء ضخ الغاز، عبر إعلان مشترك لوزير البترول والطاقة المصري ونظيره الإسرائيلي.

في صفقة 2018، على مستوى السعر والجدوى، تدفع مصر 6 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز الإسرائيلي، ومع تكلفة إسالة وإعادة تحويل تقارب 2 دولار للمليون وحدة، يصبح "سعر الغاز المسال" أكثر من 8 دولارات.

لكن مع بدء الضخ، ظهر اختبار أمني مبكر. ففي 2 فبراير/شباط 2020 قال شهود عيان ومصادر أهلية في العريش إنهم شاهدوا ألسنة لهب قرب مسار خط الغاز. وتضاربت الروايات، وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية تحدثت عن استهداف خط يربط ليفياثان بمصر، بينما نفى "كونسورتيوم ليفياثان" ذلك في اتصال مع فرانس برس، في حين نقلت أسوشييتد برس عن مسؤولين أمنيين مصريين أن مسلحين ملثمين زرعوا متفجرات تحت الأنبوب في منطقة التلول غرب العريش، وأن السلطات أوقفت الضخ للسيطرة على الحريق. كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني وشهود عيان أن منفذي التفجير فرّوا قبل وصول قوات الأمن.

تعزيز الإمدادات

على خط البنية التحتية، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021 عن إنشاء خطي أنابيب بريين جديدين لتعزيز الإمدادات إلى مصر، بتكلفة تقارب 200 مليون دولار ومدة تنفيذ تقارب عامين، بهدف رفع الصادرات ما بين 3 و 5 مليارات متر مكعب.

وفي يناير/كانون الثاني 2021 اتفقت شيفرون وشركاؤها في ليفياثان وتمار مع شركة نقل الغاز الإسرائيلية الحكومية "أن جي إل" على بناء خط يرفع القدرة إلى 650 مليون قدم مكعب يومياً (حوالي 19 مليار متر مكعب سنوياً) بنهاية 2022، مع مقطع بحري بطول 46 كيلومترا من إسدود إلى عسقلان. ونقلت رويترز أن خيار خط بري عبر شمال سيناء كان مطروحا، وأن إسرائيل كانت تزود مصر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021 بنحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً ضمن عقد مدته 15 عاماً، مع حديث عن خط بحري ثانٍ يستهدف تزويد محطات الإسالة في "إدكو" ودمياط لإعادة التصدير إلى أوروبا وآسيا.

وبلغت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في مارس/آذار 2024 مستوى قياسيا عند 933 مليون متر مكعب مقابل 814 مليون متر مكعب في الشهر نفسه من 2023 (ارتفاع 12.4%). بينما إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونهاية مارس/آذار 2024 بلغ 2.63 مليار متر مكعب مقابل 1.85 مليار في الفترة المقابلة من 2023.

وفي 25 فبراير/شباط 2025 طرح في القاهرة المطالب الإسرائيلية برفع أسعار الغاز المصدّر لمصر بنحو 40%، وربطت دوائر مصرية ذلك بضغط سياسي مرتبط بغزة وترتيبات السلام، بينما قيل إن القاهرة رفضت المقترح وأجّلت النقاش، مع تحذير من توظيف الطاقة كورقة ضغط، ومحاولة بحث دعم إقليمي، مقابل تأكيد أن مصر تملك بدائل من تعظيم الإنتاج المحلي أو تنويع الموردين.

الجدير بالذكر أن صفقة 2018 لم يُعلن أنها أُلغيت نهائيا على طريقة عقد 2005 الذي انهار في 2012، لكن تدفّقات الغاز تعطّلت وتراجعت مؤقتا في محطات مختلفة لأسباب تشغيلية وأمنية. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2023 تم خفض التدفقات بعد إغلاق حقل تمار لأسباب أمنية مرتبطة بحرب غزة، ما أثّر على إمدادات مصر ومحطات الغاز المسال. ثم في مايو/أيار 2025 حدثت انقطاعات وخفض في الواردات بسبب أعمال صيانة، وفي يونيو/حزيران 2025 تم توقف التصدير بعد إغلاق حقلي "ليفياثان" و"كاريش" على خلفية تصعيد عسكري، ثم عودة تدريجية لتصدير "كميات محدودة" بعد ذلك.



صفقة 2025...ورقة ضغط وإبتزاز

في 7 أغسطس/آب 2025 وُقّع أكبر اتفاق تصدير غاز في تاريخ إسرائيل لتوريد غاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة تصل إلى نحو 35 مليار دولار، وبكميات إجمالية تقارب 130 مليار متر مكعب تمتد حتى 2040. وشاركت في العقد شركات شيفرون وشركتا التنقيب وإنتاج الغاز الإسرائيليتان "نيوميد إنرجي" (NewMed Energy) و"راتيو إنرجيز" (Ratio Energies). لكن التوقيع التجاري لم يكن نهاية القصة، لأن التنفيذ يتطلب في إسرائيل تراخيص وموافقات تصدير. وأعلن نتنياهو أمس الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 الموافقة الرسمية على الصفقة.

لكن قبل أن تُحسم صفقة أغسطس/آب، ظهرت مؤشرات واضحة على تلكؤ تفاوضي وضغط سعري وصل للابتزاز. ففي مايو/أيار 2025 نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن إسرائيل كانت تسعى إلى رفع أسعار الغاز المُصدر إلى مصر بنحو 25%، مستندة إلى أن تسعير الغاز الإسرائيلي مرتبط بالنفط (برنت) الذي كان قد تراجع، ما جعل السعر الفعلي وفق مصدر تحدث لرويترز يدور قرب 6 دولارات للمليون وحدة حرارية عند مستويات برنت آنذاك، بينما كانت أسعار الغاز الطبيعي المُسال في السوق الفورية أعلى بكثير (قرابة 14 دولارا للمليون وحدة حرارية).

في التوقيت نفسه تقريباً، كانت القاهرة تبحث عن بدائل مكلفة لتأمين الكهرباء في الصيف ودخلت مصر في محادثات لشراء 40 إلى 60 شحنة غاز مُسال وسط أزمة طاقة، وهو ما منح ورقة تفاوضية للطرف الذي يملك غاز الأنابيب الأرخص نسبياً.

الجمود لم يكن مصريا فقط، ففي خريف 2025 برزت عقدة إسرائيلية داخلية، وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أبطأ منح الموافقة النهائية، بحجة ضمان سعر عادل للغاز للسوق الإسرائيلي وتحسين شروط داخلية. وهنا جاء التدخل الأميركي بوضوح، لكن ليس عبر وساطة تفاوض سعرية مباشرة بقدر ما هو ضغط سياسي واقتصادي لحسم الترخيص، ونقلت وسائل إعلام أميركية أن تعطيل الوزير الإسرائيلي أغضب واشنطن خصوصا لأن شيفرون طرف رئيسي ووصل الأمر إلى إلغاء زيارة وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لإسرائيل بسبب التعثر. ثم أُعلن حسم الموافقة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، بضغوط أميركية وبشروط جديدة لكن بنفس السعر والمدة.

انقطاعات غزة ثم صيانة ثم حرب إيران

منذ أواخر 2023 أصبحت الإمدادات نفسها جزءاً من معادلة الضغط، لأن الانقطاعات تحوّل الغاز إلى مفتاح كهرباء. فمع اندلاع حرب غزة، أغلقت إسرائيل حقل تمار بأمر من وزارة الطاقة، وأكدت شيفرون أنها تلقت تعليمات الإغلاق. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قالت رويترز إن شيفرون أوقفت صادرات الغاز عبر خط "إي إم جي" الذي يربط عسقلان بالعريش، ثم عادت لاحقاً ترتيبات بديلة عبر الأردن على أثر الأزمة على مواقع الطاقة.

وبعد أيام، أوضحت رويترز أن توقف خط "إي إم جي"انعكس فورا على قدرة مصر على توجيه الغاز للتسييل والتصدير.

وفي مايو/أيار 2025 عاد عامل التوقيف لكن هذه المرة بسبب تشغيل وصيانة، إذ أشارت رويترز إلى سياق مفاوضات الأسعار بينما كانت مصر تستعد لذروة الصيف، فيما نقلت وسائل إعلام عبرية أن صيانة في ليفياثان خفّضت الإمدادات بما يكفي لتدفع القاهرة إلى تقليص الغاز الموجّه للصناعة.

وجاءت الضربة الكبرى في يونيو/حزيران 2025 خلال الحرب بين إسرائيل وإيران، عندما أغلق حقلا ليفياثان وكاريش، فتراجعت الإمدادات إلى مصر بشدة، وأفادت رويترز بأن إسرائيل أعادت "تصديراً محدوداً" معظمُه للأردن وأن مصر تلقت "كميات ضئيلة" في مرحلة أولى.

في مصر، أدى الانقطاع إلى وقف وتعليق إمدادات الغاز لبعض مصانع البتروكيماويات والأسمدة، واكتسبت هذه الانقطاعات وزناً، فبيانات قاعدة البيانات المشتركة لمنظمات الطاقة "جودي" (JODI) أظهرت أن الغاز الإسرائيلي صار يمثل نحو 15 إلى 20% من استهلاك مصر، ونسبة كبيرة من وارداتها.

يبقى جزء كبير من صفقة 2025 مرتبطا بتوسعة البنية التحتية، لأن رفع الإمدادات يحتاج مسارات جديدة، وفي هذا السياق ذكرت فايننشال تايمز أن الاتفاق يتضمن إضافة 7.5 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول 2029 مدعومة بخط جديد، إلى جانب استثمارات في آبار إضافية.