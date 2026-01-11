20 طرازاً جديداً ستغيّر قواعد أسواق السيارات في 2026

- عام 2026 يعد واعداً لعشاق السيارات مع إطلاق طرازات جديدة تجمع بين الأداء الخارق والتقنيات الكهربائية المتقدمة، مثل Alpine A110 وAston Martin Valhalla وAudi RS5 Avant، مما يغير ملامح صناعة السيارات. - Bentley وBMW وFerrari تقدم طرازات جديدة تجمع بين الأداء الكهربائي والاحتراق الداخلي، مع مدى قيادة طويل وتصاميم مستوحاة من الماضي، بينما تدخل Ferrari Elettrica السوق الكهربائية لأول مرة. - Porsche وRange Rover وToyota تقدم سيارات كهربائية فاخرة وقوية، مع أداء استثنائي على الطرق الوعرة، بينما تواصل McLaren وMercedes وLamborghini تقديم سيارات رياضية خارقة بتصاميم مبتكرة.

يُعد 2026 عاماً واعداً لعشاق السيارات إذ تشهد الأسواق إطلاق عشرات الطرازات الجديدة التي تجمع بين الأداء الخارق والتقنيات الكهربائية المتقدمة والعودة إلى التصميم الكلاسيكي الجذاب. فمن السيارات الرياضية الخارقة إلى المركبات الكهربائية الفاخرة، تستعد العلامات الكبرى لتقديم منتجات قد تغيّر ملامح صناعة السيارات لسنوات مقبلة.

وتتصدر القائمة Alpine A110 الجديدة، التي حصلت على تصميم أكثر جرأة ومظهر هجومي بمحرّك كهربائي ثنائي يولد 500 حصان، مع إمكانية تركيب محرك تقليدي لمن يفضل مدى أطول يصل إلى 300 ميل. يليها Aston Martin Valhalla، سيارة هجينة خارقة بقوة تتجاوز 1000 حصان، تجمع بين محرك V8 مزدوج التيربو واثنين من المحركات الكهربائية الأمامية، لتوفير أداء فائق على الطرق والحلبات. أما Audi RS5 Avant فتدخل المنافسة كواغن رياضية هجينة قوية، مع أكثر من 500 حصان، لتتحدى BMW M3 Touring في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات العملية، وفقاً لمجلة "توب غير" البريطانية.

وتواصل Bentley Supersports إثارة الحماس بوصفها أخف سيارة Bentley منذ 85 عاماً، متخلية عن عناصر الهجين لتقديم تجربة قيادة نقية، بينما يمثل Bentley Urban SUV أول محاولة كهربائية للعلامة، مع وعد بنطاق وشحن متميزين ضمن فئة السيارات الفاخرة الكهربائية. والجيل الجديد من BMW 3 Series يجمع بين الأداء الكهربائي والاحتراق الداخلي، مع مدى قيادة يصل إلى أكثر من 500 ميل، ما يجعله أحد أكثر السيارات انتظاراً من قبل عشاق العلامة.

أما GMA T.33 فيقدم تجربة غوردون موراي التقليدية بتصميم مبتكر ومركز قيادة غير مركزي، فيما تدخل Ferrari Elettrica السوق الكهربائية لأول مرة، بمحركات على كل عجلة وبطارية 122 كيلووات/ساعة وأداء يتجاوز 1000 حصان. ويأتي Ferrari 849 Testarossa بوصفها نسخة هجينة فائقة الأداء، مع تصميم مستوحى من الماضي، ليعيد الجدل حول سيارات فيراري الحديثة.

كما تقدم Jaguar Type 00 إعادة تصميم كاملة مع أبواب خلفية وعصرية، بينما تأتي Lamborghini Fenomeno بدمج تصميم كلاسيكي وقوة هجينة عالية، وتستعد McLaren W1 لتكون أيقونة جديدة في عالم السيارات الخارقة بعد P1. أما Mercedes AMG GT 4dr فستكون أول مرسيدس كهربائية مع محاكاة صوتية لمحرك V8، بينما تواصل Porsche 911 GT3 RS تعزيز سيطرتها على حلبات السباق بتحديثات على التماسك والديناميكية الهوائية.

وعلى الجانب الكهربائي الفاخر، تصل Porsche Cayenne EV بقوة 1140 حصاناً، بينما تمثل Range Rover Electric رهاناً مهماً على الأسواق الفاخرة، مع أداء استثنائي على الطرق الوعرة. وتواصل Renault Twingo تقديم حيوية صغيرة مع تصميم مضغوط وأربعة مقاعد كاملة. ولعشاق الحلبات، تأتي Red Bull RB17 بمحرك V10 فائق الأداء، ويُعد Toyota GR GT سيارة هجينة قوية من Gazoo Racing، مستعدة لتحدي AMG وPorsche. وتختتم القائمة بعودة أسطورة الطرق الوعرة Toyota Land Cruiser FJ، بروح Freedom & Joy الجديدة، مزيج بين الإرث والمغامرة المعاصرة.