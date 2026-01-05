19.8 مليون سائح زاروا المغرب في 2025 ومداخيل بلغت 13.5 مليار دولار

- استقبلت المغرب 19.8 مليون سائح في عام 2025، بزيادة 14% عن العام السابق، مع إيرادات بلغت 124 مليار درهم، مما يعزز مكانتها كأول وجهة سياحية في أفريقيا. - تهدف المملكة إلى جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030، مع التركيز على التميز التشغيلي والعدالة المجالية، وتوسيع خطوط الطيران وتجديد الفنادق. - تحتل المغرب المرتبة الـ13 عالميًا في نمو السياحة، وتم اختيارها "وجهة السنة" في جوائز السفر 2025، مما يعكس جاذبيتها السياحية المتكاملة.

قالت وزارة السياحة المغربية، اليوم الاثنين، إن البلاد استقبلت عدداً قياسياً من السائحين بلغ 19.8 مليوناً في عام 2025، بزيادة 14% عن العام السابق. وذكرت الوزارة في بيان لها أن إيرادات السياحة بلغت 124 مليار درهم (13.5 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بزيادة 19% على أساس سنوي.

واستقبلت المملكة 17.4 مليون سائح عام 2024، بزيادة بلغت 20% مقارنة بعام 2023، أي ما يمثل ثلاثة ملايين سائح إضافي، ما جعل المغرب أول وجهة سياحية في أفريقيا، حيث يساعد ذلك المملكة على بلوغ الهدف الذي كانت حددته لعام 2026، إذ تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما تشترك مع إسبانيا والبرتغال في استضافة كأس العالم لكرة القدم.

وترى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن أعداد الوافدين إلى المغرب تدعم الرؤية الرامية إلى بلوغ هذا الهدف، ما ينتظر أن يكرس المملكة ضمن الوجهات الـ15 الأولى في العالم. إذ تشكل السياحة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وتعد مصدراً رئيسياً للتوظيف والعملات الأجنبية.

وسبق أن أعلنت عمور، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن المراحل المقبلة في مخطط الوزارة سيتضمن إعداد خريطة الطريق الجديدة 2027 - 2030 بتشاور مع الفاعلين في القطاع، من أجل الحفاظ على هذه الدينامية، وجعل التميّز التشغيلي والعدالة المجالية ركيزتين أساسيتين للاستراتيجية السياحية. وفتح المغرب خطوط طيران إضافية أمام أسواق سياحية رئيسية، وروج لوجهات جديدة في الداخل وشجع قطاع السياحة على تجديد فنادق قائمة وافتتاح أخرى جديدة.

ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن عدد المغتربين المغاربة يصل إلى حولي 6 ملايين شخص، أي حوالي 16% من سكان المغرب، ويقيم 85% منهم في أوروبا، خصوصاً في فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا. ويتجاوز عدد المغتربين الذين يزورون المملكة في الصيف 3 ملايين شخص.

وتحتل المملكة المرتبة الـ13 في التصنيف العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لأفضل الوجهات من حيث النمو على المستوى الدولي، والمرتبة الأولى على مستوى منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط، كما تم اختيار المغرب "وجهةَ السنة" في جوائز السفر لسنة 2025 (2025 Travel Awards) التي أقيمت في بروكسل. وتشهد كل هذه التقديرات على قوة جاذبيتها وغنى عرضها السياحي المتكامل، ما يجعلها وجهة حاضرة في أذهان المسافرين وكذلك في رادارات الخبراء.

ووقّع اليوم المكتب الوطني المغربي للسياحة صفقة بقيمة 46 مليون درهم (5 ملايين دولار) من أجل الترويج السياحي للمغرب عبر الإنترنت، ويشمل ذلك استراتيجية رقمية تقوم على المحتوى البصري، والسرد القصصي، وصناعة المحتوى والمؤثرين. وتشير الصفقة إلى استهداف 16 سوقاً بمساعدة تحالف من شركتَين، أولى مغربية وثانية فرنسية.