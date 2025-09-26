- بلغ حجم التجارة الإلكترونية في الجزائر 1.9 مليار دولار في 2023، مما يعكس نمو السوق الرقمية، لكنه يبرز محدودية مساهمتها في الاقتصاد الوطني بسبب الفجوات الهيكلية مثل ضعف الرقمنة والتمويل. - أشار الخبراء إلى أن الأرقام قد لا تعكس الواقع بدقة بسبب دمج الدفع اليدوي والإلكتروني، لكن هناك تطور ملحوظ بفضل الشركات الناشئة في مجال التوصيل السريع. - أوصى تقرير "الأونكتاد" بتسريع الرقمنة، توفير التمويل، تدريب الشباب، وتعزيز البنية التحتية، مع إنشاء مرصد وطني للتجارة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والثقة.



هذا الرقم يعكس دينامية جزائرية محلية مهمة في سوق رقمية ما زالت في طور التشكّل، لكنه في الوقت نفسه يكشف محدودية مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الجزائري مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية، كما كشف عن فجوات هيكلية تحدّ من توسّع هذه التجارة في البلاد.

وحصر التقرير معوقات انسيابية العمليات الدولية في الجزائر في ضعف رقمنة الإجراءات التجارية، وجعل المعاملات عبر الحدود أكثر تعقيداً وأعلى تكلفة، كما أن محدودية التمويل الموجه بلغ حجم التجارة الإلكترونية في الجزائر نحو 1.9 مليار دولار عام 2023، أي ما يعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات الدراسة المشتركة بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارات جزائرية أبرزها وزارة التجارة وترقية الصادرات، والصادرة في سبتمبر/أيلول لتقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الجزائر.هذا الرقم يعكس دينامية جزائرية محلية مهمة في سوق رقمية ما زالت في طور التشكّل، لكنه في الوقت نفسه يكشف محدودية مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الجزائري مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية، كما كشف عن فجوات هيكلية تحدّ من توسّع هذه التجارة في البلاد.وحصر التقرير معوقات انسيابية العمليات الدولية في الجزائر في ضعف رقمنة الإجراءات التجارية، وجعل المعاملات عبر الحدود أكثر تعقيداً وأعلى تكلفة، كما أن محدودية التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الرقمي تقلص فرص الابتكار والنمو، فيما شكل نقص المهارات الرقمية لدى القوى العاملة تحدياً آخر أمام استغلال كامل لإمكانات السوق.

تشكيك في الأرقام

وقال الخبير في تكنولوجيا المعلومات يزيد أقدال لـ"العربي الجديد" أن الأرقام المقدمة عادة ما لا تعكس الواقع وتكون بعيدة عن الحقيقة، مشيراً إلى أنّ الرقم المعلن من "الأونكتاد" أقل بكثير من الرقم الحقيقي، وأرجع سبب التضارب إلى كون التجارة الإلكترونية في الجزائر تختلف عن باقي الدول "فهي تدمج بين التجارة عبر الإنترنت التي يكون فيها الدفع يداً بيد والتجارة الإلكترونية التي يجري فيها الدخول لمنصة معينة ومعاينة السلع والاطلاع عن آراء المستهلكين ثم الدفع إلكترونياً".

وأضاف: "في الجزائر عمليات الدفع تجري خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا توجد وسيلة تقنية رسمية يمكنها معرفة حجم الأموال المتداولة"، وأشار إلى أن الأرقام التي أُعلن عنها لا يعرف بالضبط على ماذا ارتكزت.

في المقابل قال جمال توميات الممثل الرسمي للتجمع الجزائري للفاعلين في المجال الرقمي للإذاعة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية إنّ "هذه الأرقام أكدت التحاق الجزائر بالركب في مجال التجارة الإلكترونية"، مشيداً بتطور هذه التجارة بعد إنشاء العديد من الشركات الناشئة، خاصة في مجال التوصيل السريع.

وعلى الرغم من هذه "العراقيل"، فإنّ تقرير "الأونكتاد" سلط الضوء على الفرص الممكنة إذا ما أطلقت الجزائر إصلاحات هيكلية تتعلق بالقوانين والبنى التحتية والدعم المؤسّسي. فالتجارب الإقليمية في موريتانيا وغانا مثلاً أظهرت أن إعداد استراتيجيات وطنية للتجارة الإلكترونية، مدعومة بخطط عمل وآليات متابعة، ساعد على خلق بيئة أكثر وضوحاً للمستثمرين والشركات الناشئة. وفي الحالة الجزائرية، يشير التقرير إلى انعقاد ورشة وطنية للمصادقة على خطة للعمل في مارس/آذار 2025، في انتظار الإطلاق الرسمي للنتائج والتوصيات على المستوى الوطني.

حلول التطوير

وفي هذا السياق قال أقدال إنّه لا يوافق الرأي الذي يشير إلى تأخر الجزائر في مجال التجارة الإلكترونية، موضحاً أن المواطن الجزائري اختصر المسافة منذ جائحة كورونا، وبدل أن يستغرق سنوات ليقتنع بضرورة التجارة الإلكترونية استغرق فقط زمن الجائحة "لدرجة أنّ التجارة التقليدية توجهت بدورها لترويج سلعها عبر شبكة الإنترنت لمواكبة هذا التحوّل".

التوصيات الواردة في التقرير تتجاوز التشخيص لتضع الجزائر أمام خيارات واضحة: تسريع رقمنة المعاملات الجمركية والتجارية، وتوفير آليات تمويل جديدة لرواد الأعمال الرقميين، والاستثمار في تدريب وتأهيل الشباب على المهارات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية للإنترنت ومراكز البيانات، كما شدّد التقرير على أهمية الحوكمة، من خلال إنشاء مرصد وطني للتجارة الإلكترونية، واعتماد أداة متابعة الإصلاحات التي طورتها "الأونكتاد". رغم أن عدد التجار الإلكترونيين في تزايد مطرد إذ بلغ عددهم 200 ألف في مجال توصيل السلع والخدمات حسب ما صرّح به توميات للإذاعة الجزائرية.

ولتطوير عمليات التجارة الإلكترونية أشار أقدال إلى قيام السلطات الجزائرية باتّخاذ بعض الإجراءات من بينها إجبار شركات التسليم على التعامل مع الشركات التي تملك سجلات تجارية فقط، وأن لا تنقل سلع معينة لا سيّما المحظورة، ولتطوير العملية أكثر، دعا أقدال إلى إنشاء منصات رقمية، موضحاً أن الموجودة لا تشارك بياناتها بحجة الخصوصية، وأن يُبنى جسر ثقة بين الزبون والتجار بحيث يمكنه الدفع إلكترونياً، لأن العزوف يتعلق بالثقة أكثر منه بعدم امتلاك وسيلة للدفع الإلكتروني.

بلوغ الجزائر عتبة 1.9 مليار دولار في التجارة الإلكترونية يمثل بداية مسار واعد، لكنه يبقى محدوداً إذا ما قورن بإمكانات البلاد وسوقها الاستهلاكية الشابة والمتزايدة. المستقبل يتوقف على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على ترجمة التوصيات إلى سياسات عملية، وعلى مدى استعداد المؤسسات المحلية لتبني الرقمنة خياراً استراتيجياً لا مجرد إجراء ثانوي. في ظل التحولات العالمية، قد تكون السنوات القادمة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الجزائر ستبقى مجرد مستهلكة للتكنولوجيا الرقمية أو ستتحول إلى فاعل إقليمي في التجارة الإلكترونية.