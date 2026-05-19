19 مليارديراً جديداً تصنعهم طفرة الذكاء الاصطناعي... بينهم عربي

- تحول الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الحقيقي، حيث لم تعد ثرواته مقتصرة على البنية التحتية، بل بدأت تظهر في قطاعات تقليدية مثل القانون والطب، مما أفرز 19 مليارديراً جديداً بثروة 59.3 مليار دولار. - برزت شركات مثل "هارفي" و"أوبن إيفيدنس" في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي للمحامين والأطباء، حيث بلغت قيمة "هارفي" 11 مليار دولار و"أوبن إيفيدنس" 12 مليار دولار، مما يعكس التحول السريع في هذه القطاعات. - تواجه الشركات الناشئة منافسة قوية من عمالقة مثل "أوبن إيه آي"، لكن التطبيقات المتخصصة لا تزال تملك مساحة نمو كبيرة رغم التكاليف الضخمة، مما يفتح المجال لظهور مئات الشركات المتخصصة.

لم تعد ثروات الذكاء الاصطناعي تقتصر على صانعي الرقائق ومراكز البيانات والنماذج اللغوية العملاقة، بل بدأت موجة جديدة من المليارديرات بالظهور من قلب قطاعات تقليدية مثل القانون والطب وخدمة العملاء وتطوير البرمجيات، في تحول يعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة البنية التحتية إلى مرحلة إعادة تشكيل الاقتصاد الحقيقي. وبحسب تقرير موسع نشرته وكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، فقد أفرز العام الماضي وحده 19 مليارديراً جديداً بثروة إجمالية بلغت 59.3 مليار دولار، بعدما نجحت شركات ناشئة أميركية في تحويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة إلى واحدة من أسرع موجات خلق الثروات في تاريخ التكنولوجيا الحديثة.

وكشف التقرير أن الجيل الجديد من أثرياء الذكاء الاصطناعي يختلف جذرياً عن الجيل الأول الذي راكم ثرواته من تصنيع الرقائق وبناء مراكز البيانات. فبين المليارديرات الجدد شاعر منشور، ومهاجر أرجنتيني علم نفسه البرمجة، ومؤسسون تركوا الجامعات، وحتى رجل أعمال سبق أن أقر بارتكاب مخالفة جنائية مالية. ومن بين هؤلاء المليارديرات الجدد برز اسم عربي هو رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد، مؤسس شركة "ريبليت" (Replit)، التي أصبحت واحدة من أبرز الشركات العاملة في أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بثروة تقدر بنحو ملياري دولار. ويرى التقرير أن المرحلة الحالية تمثل انتقالاً من الذكاء الاصطناعي العام إلى الذكاء الاصطناعي المتخصص، إذ تتجه الشركات إلى بناء مساعدين رقميين للأطباء والمحامين والمبرمجين والموظفين، بدلاً من الاكتفاء ببناء النماذج الأساسية العملاقة.

مساعدون رقميون للمهن التقليدية

ومن أبرز الشركات التي قفزت إلى صدارة الموجة الجديدة شركة "هارفي" (Harvey)، المتخصصة في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل القطاع القانوني، والتي بلغت قيمتها السوقية 11 مليار دولار. أسس الشركة غابي بيريرا ووينستون واينبرغ، وهما زميلا سكن سابقان، بهدف تطوير أدوات ذكاء اصطناعي تساعد المحامين على أتمتة الأبحاث القانونية وصياغة العقود ومراجعة الملفات القضائية. ويبلغ صافي ثروة كل من المؤسسين 1.6 مليار دولار، فيما تحظى الشركة بدعم من صناديق استثمارية كبرى مثل "أندريسن هورويتز" و"سيكويا كابيتال".

أما في القطاع الطبي، فتبرز شركة "أوبن إيفيدنس" (OpenEvidence)، التي وصلت قيمتها إلى 12 مليار دولار، عبر تطوير مساعد ذكاء اصطناعي للأطباء يعتمد على تحليل الأبحاث الطبية والبيانات السريرية الحديثة. وقال التقرير إنّ مؤسس الشركة دانيال نادلر – الذي سبق أن باع شركته السابقة Kensho مقابل 550 مليون دولار – أصبح يمتلك ثروة تقدر بـ7.2 مليارات دولار، بعدما توسعت شركته بسرعة هائلة منذ إطلاقها في 2023. وتقول الشركة إن تقنيتها استخدمت بالفعل في أكثر من 100 مليون لقاء بين الأطباء والمرضى، ما يعكس التحول السريع للذكاء الاصطناعي إلى أداة يومية داخل القطاع الصحي.

مليارديرات من "تصنيف البيانات"

ورغم التركيز الإعلامي على روبوتات المحادثة، يكشف التقرير أن جزءاً ضخماً من الثروات الجديدة جاء من قطاع أقل شهرة، وهو قطاع "تصنيف البيانات"، الذي يقوم على إعداد الصور والنصوص والفيديوهات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتصدرت هذا المجال شركة "سيرج Surge AI"، التي بلغت قيمتها 15.8 مليار دولار، وأسسها مهندس التعلم الآلي السابق في شركتي "ميتا" و"ألفابت"، إدوين تشين. وبخلاف معظم شركات الذكاء الاصطناعي، لم تعتمد "سيرج AI" على التمويل الخارجي، بل مولها مؤسسها ذاتياً حتى تجاوزت إيراداتها السنوية مليار دولار بحلول 2025، لتصل ثروته الشخصية إلى 13 مليار دولار.

كما صعدت شركة ميركور (Mercor) بقوة، بعد تحولها من منصة توظيف إلى شركة متخصصة في تصنيف البيانات لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك". وتوظف الشركة آلاف الخبراء، من أطباء ومهندسين وكتاب سيناريو، لتدريب النماذج الذكية في مجالات متخصصة، بينما ارتفعت إيراداتها السنوية من 100 مليون دولار في ربيع 2025 إلى مليار دولار هذا العام.

سباق البرمجة الذاتية

وفي قطاع البرمجيات، يتسارع السباق نحو تطوير "مبرمجين آليين" قادرين على كتابة الأكواد وإصلاحها من دون تدخل بشري. ومن أبرز الشركات في هذا المجال "كوغنيشن" (Cognition)، التي طورت وكيل البرمجة المستقل "ديفِن" (Devin)، ووصل تقييمها إلى 10.2 مليارات دولار خلال أقل من عامين. وأشار التقرير إلى أن مؤسسي الشركة اجتمعوا لأول مرة داخل "منزل للمخترقين" في كاليفورنيا أواخر 2023، قبل إطلاق منتجهم الرئيسي بعد أربعة أشهر فقط.

كما برزت شركة "ريبليت"، التي أسسها رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد، وأصبحت من أبرز الأسماء في ما يعرف بـ"البرمجة المزاجية" (Vibe Coding)، وهي أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين العاديين على بناء تطبيقاتهم الخاصة. وتبلغ قيمة "ريبليت" حالياً 9 مليارات دولار، فيما تقدر ثروة مسعد بنحو ملياري دولار.

منافسة مباشرة مع "أوبن إيه آي"

لكن التقرير حذر من أن هذه الشركات الناشئة لا تعمل في فراغ، إذ تواجه منافسة متصاعدة من الشركات العملاقة نفسها التي فجرت طفرة الذكاء الاصطناعي. فشركتا "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" تطوران حالياً أدوات قد تغني المستخدمين عن كثير من التطبيقات المتخصصة، ما يهدد نماذج أعمال الشركات الجديدة، كما تواصل الشركتان جمع تمويلات هائلة، إذ جمعت "أوبن إيه آي" في مارس/آذار 122 مليار دولار عند تقييم بلغ 852 مليار دولار، بينما تسعى "أنثروبيك" إلى جولة تمويل قد ترفع تقييمها إلى 900 مليار دولار.

ويرى محللون أن مستقبل السوق سيتحدد وفق سؤال أساسي: هل سيتركز الذكاء الاصطناعي في أيدي عدد محدود من الشركات العملاقة، أم أنه سيخلق منظومة أوسع تسمح بظهور مئات الشركات المتخصصة؟ ويقول فيليكس وانغ، المحلل في شركة "هيدج آي" للأبحاث، إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد تشهد قريباً موجة فرز قاسية بسبب التكاليف الضخمة، لكن التطبيقات المتخصصة لا تزال تملك مساحة نمو هائلة. وأضاف: "الابتكارات لا تزال جديدة للغاية".

من شاعر إلى ملياردير

وأبرز التقرير أيضاً القصص الشخصية غير التقليدية وراء بعض هذه الثروات الجديدة. فمؤسس "أوبن إيفيدنس" دانيال نادلر شاعر منشور أصدر ديواناً شعرياً عام 2016، بينما نشأت رائدة الذكاء الاصطناعي فاي فاي لي – مؤسسة "وورلد لابس" (World Labs) – في شقة صغيرة بغرفة واحدة بعد انتقال عائلتها من الصين إلى الولايات المتحدة.

كما عملت لي ليلاً في مطعم عائلي وساعدت في إدارة مشروع التنظيف الجاف الخاص بوالديها قبل أن تصبح واحدة من أبرز الشخصيات في عالم الذكاء الاصطناعي، بثروة تقدر بمليار دولار. وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن مؤسس شركة "سيريبراس سيستمز" (Cerebras Systems)، أندرو فيلدمان، سبق أن أقر بالذنب عام 2007 في قضية اتحادية تتعلق بالتحايل على ضوابط محاسبية، قبل أن يعود لاحقاً ويؤسس واحدة من أكبر شركات رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم.

وأشار التقرير إلى أن التحول الأهم لا يتعلق بحجم الثروات الجديدة فحسب، بل بطبيعة القطاعات التي يجتاحها الذكاء الاصطناعي. فبعدما كان التركيز في السنوات الماضية منصباً على الرقائق ومراكز البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم يتسلل إلى كل المهن التقليدية تقريباً، من الطب والمحاماة إلى خدمة العملاء والهندسة والبرمجة. ويرى مراقبون أن هذه المرحلة قد تكون بداية أكبر إعادة توزيع للثروة داخل قطاع التكنولوجيا منذ ظهور الإنترنت، خصوصاً إذا نجحت الشركات الجديدة في بناء تطبيقات متخصصة لا تستطيع النماذج العامة العملاقة احتكارها بالكامل.