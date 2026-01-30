18 سفينة ترفع شحنات فنزويلا إلى 275 ألف برميل يومياً نحو أميركا

رصدت تقارير الشحن وحركة السفن قيام أسطول مكون من 18 سفينة بتحميل النفط الخام من فنزويلا إلى مصافي التكرير في تكساس ولويزيانا وميسيسيبي هذا الشهر.

وأفادت وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، أنّ إجمالي شحنات النفط الخام إلى أميركا سيصل إلى حوالى 275 ألف برميل يومياً، أي أكثر من ضعف الكميات المسجلة في الشهر السابق. وبالتالي ستكون أكبر كمية من النفط الفنزويلي منذ عام، وذلك بعد أن اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات للسيطرة على إمدادات الطاقة في البلاد.

ووفقاً لبيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ، فإنه من المتوقع أن تقوم فيتول وترافيغورا بنقل 14 مليون برميل من النفط الخام الفنزويلي. وكانت معظم هذه الشحنات على متن سفن متجهة في الأصل إلى الصين، وجرى تحميلها قبل يناير/كانون الثاني.

وكتب محللو جيفريز، بقيادة لويد بيرن، في مذكرة بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني، أنّ "الولايات المتحدة قد ترفع وارداتها من النفط الفنزويلي إلى 700 ألف برميل يومياً". ويُعدّ هذا الرقم أقل بكثير من ذروة 1.2 مليون برميل التي سُجّلت خلال الفترة 2008 - 2011، وهو مستوى يصعب بلوغه مجدداً نظراً لإغلاق المصافي، بما فيها مصفاة ليونديل باسيل إندستريز في هيوستن، التي كانت تُعدّ من كبار مشتري النفط الفنزويلي.

ونقلت وكالة رويترز إعلان شركة فاليرو إنرجي، أكبر مشتر أميركي للنفط الخام الفنزويلي، أنها تخطط لزيادة مشترياتها، حتّى قبل أن تعلن إدارة ترامب يوم الخميس عن توسيع قدرة شركات النفط على العمل في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وحسب وكالة بلومبيرغ فإنه من المتوقع أن تستمر شحنات النفط الفنزويلي الملوث بالكبريت إلى الولايات المتحدة في الارتفاع بعد أن خففت إدارة ترامب بعض العقوبات، ما سمح لمصافي التكرير الأميركية بالشراء مباشرة من شركة النفط الحكومية الفنزويلية.

ووفقاً لوثائق وبيانات من مجموعة بورصات لندن غادرت الأحد الماضي ناقلة استأجرتها شركة ترافيغورا ميناء خوسيه الفنزويلي متجهة إلى ميناء لويزيانا النفطي البحري الأميركي، واعتبرت أول شحنة تذهب مباشرة إلى الولايات المتحدة في إطار صفقة توريد 50 مليون برميل أُبرمت هذا الشهر بين كاراكاس وواشنطن. وكانت شركتَي فيتول وترافيغورا قد تلقت هذا الشهر أول رخصتين أميركيتَين لتحميل وتصدير نفط فنزويلا في إطار هذه الصفقة. ومنذ ذلك الحين، نقلت الشركتان شحنات لمحطات تخزين في الكاريبي، ومن هناك سوقتا وباعتا النفط الخام لشركات تكرير حول العالم.

تبادل الأدوار بين بكين وواشنطن

وانخفضت الشحنات إلى الصين التي بلغ متوسطها 400 ألف برميل يومياً العام الماضي، إلى الصفر في يناير/كانون الثاني، وسط حملة بحرية أميركية على ما يُسمى بأسطول الظل من السفن المستخدمة لنقل النفط الخاضع للعقوبات إلى الصين. في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط الفنزويلي بعد اختطاف الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

ويأتي معظم النفط الواصل إلى الولايات المتحدة من شركة شيفرون، الحائزة على ترخيص أميركي لبيع النفط الخام الفنزويلي الخاضع للعقوبات. ويجري توريد حوالى 20% من هذه الشحنات من شركتي تجارة السلع الأساسية، مجموعة ترافيغورا ومجموعة فيتول، اللتين استعانت بهما إدارة ترامب للمساعدة في بيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط بعد الإطاحة مادورو في أوائل يناير.

ومنذ 3 يناير/كانون الثاني 2026 حين اختطفت القوات الأميركية نيكولاس مادورو في كاراكاس، تحركت واشنطن سريعاً لترتيب قناة جديدة للنفط الفنزويلي نحو السوق الأميركية؛ إذ أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 29 يناير/كانون الثاني 2026 ترخيصاً عاماً يتيح للشركات الأميركية شراء النفط الخام ذي المنشأ الفنزويلي ونقله وتخزينه وتكريره وبيعه، ضمن قيود على آليات الدفع واستثناءات تخص جهات في دول مثل الصين وروسيا وإيران وغيرها. وفي السياق نفسه، جرى الحديث عن صفقة أولية لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل عبر شركتَي فيتول وترافيغورا، بالتوازي مع طرحٍ أميركي لاستثمارات كبيرة لإعادة إنعاش القطاع.

وعلى الضفة الفنزويلية، رافق تلك التطورات دفع تشريعي لتغيير قواعد اللعبة داخل صناعة النفط، إذ أقرّت الجمعية الوطنية إصلاحاً واسعاً لقانون النفط يمنح المنتجين من القطاع الخاص استقلالية أكبر في تسويق إنتاجهم وإدارة العائدات خارج هيمنة شركة النفط الحكومية الفنزويلية، مع تعديلات ضريبية وصلاحيات أوسع للجهات التنفيذية، في محاولة لجذب استثمارات وإعادة رفع الإنتاج.