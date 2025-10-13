173 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة الأحد

- أدخل الاحتلال الإسرائيلي 173 شاحنة مساعدات إلى غزة، تضمنت 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار، في اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار. - المساعدات شملت مواد أساسية لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، لكنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون شخص في غزة بسبب الحصار والدمار. - القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية بشكل عاجل ومنتظم لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أدخل أمس الأحد، إلى القطاع 173 شاحنة مساعدات بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود سولار، وذلك في اليوم الأول لإدخال المساعدات عقب وقف اطلاق النار الجمعة الماضية. وكان من المفترض إدخال 400 شاحنة على الأقل من خمسة معابر تجارية لكن لم تدخل جميعها.

وقال المكتب في بيان إنّ القافلة تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات، في ظل الحاجة الماسّة لهذه المواد الأساسية نتيجة الحصار الطويل والدمار الواسع الذي خلّفته الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة.

وأشار المكتب إلى أنّ الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جداً، وهي عبارة عن نقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبّي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، موضحاً أنّ القطاع بحاجة إلى تدفق مستمر وكبير للمساعدات والوقود وغاز الطهي والمواد الإغاثية والطبية على نحوٍ عاجل ومنتظم.