15.6 مليار دولار أرباح قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي في 2025

- حقق قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي مكاسب كبيرة في 2025، حيث بلغت التمويلات 15.6 مليار دولار وعمليات الاندماج والاستحواذ 74 مليار دولار، بفضل انضمام إسرائيل لاتفاقية "باكس سيليكا" العالمية، مما عزز التعاون الدولي وسلاسل التوريد للذكاء الاصطناعي. - أظهر تقرير "ستارت أب نيشن سنترال" أن متوسط حجم الصفقة بلغ 10 ملايين دولار، مع تركيز على الاستثمارات الكبيرة التي تشكل 50% من رأس المال، مدعومًا ببرنامج "باكس سيليكا" الذي ساهم في عودة رأس المال بعد تقلبات الحرب. - شهدت إسرائيل نشاطًا قياسيًا في الاندماج والاستحواذ بقيمة 74.3 مليار دولار، مع صفقات بارزة مثل استحواذ "غوغل" على "ويز"، وارتفع تمويل الشركات العامة إلى 10.3 مليارات دولار، مما يعزز التعاون الدولي في الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق.

كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية ودولية أن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي حقق مكاسب وتمويلات ضخمة قُدرت بنحو 15.6 مليار دولار، إلى جانب عمليات اندماج واستحواذ بقيمة 74 مليار دولار خلال عام 2025، مستفيدًا من انضمام الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاقية عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية تحت اسم "باكس سيليكا".

وذكر "مركز ستارت أب نيشن سنترال"، ومقره تل أبيب، في تقريره السنوي لعام 2025 الصادر في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المستثمرين ضخّوا تمويلات بقيمة 15.6 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، فيما بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ 74 مليار دولار، وذلك في مرحلة ما بعد حرب غزة، وبفعل استفادة إسرائيل من إدراجها ضمن "إعلان باكس سيليكا" الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتُعد "باكس سيليكا" اتفاقية أو إطار عمل أميركي يضم ثمانية شركاء هم: اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وهولندا، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، والإمارات، وأستراليا، إلى جانب مساهمات من تايوان، والاتحاد الأوروبي، وكندا. ويضمن انضمام إسرائيل إلى هذا الإطار الوصول إلى الرقائق المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز التعاون الدولي وتدفقات رأس المال، وإعادة تشكيل سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتُظهر البيانات الأولية من تقرير Startup Nation Central لعام 2025 أن متوسط حجم الصفقة الواحدة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي بلغ نحو 10 ملايين دولار، فيما شكّلت جولات التمويل الكبرى قرابة 50% من إجمالي رأس المال، ما يعكس تحولًا من نموذج النمو السريع إلى استثمارات أكبر تركز على التوسع وترسيخ الشركات القائمة.

وأوضحت المنظمة، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بترويج الابتكار الإسرائيلي عالميًّا، أنه استنادًا إلى الصفقات المعلنة والتقديرات المستقاة من بيانات منصة Finder حتى 17 ديسمبر 2025، بلغ التمويل الخاص المُقدّر لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي نحو 15.6 مليار دولار خلال العام، في مؤشر على عودة قوية لرأس المال بعد عامين من التقلبات المرتبطة بالحرب، وبدفعة مباشرة من برنامج "باكس سيليكا" الأميركي.

اندماج واستحواذ بـ 74.3 مليار دولار

وأشار آفي حسون، الرئيس التنفيذي لـ"ستارت أب نيشن سنترال"، إلى قيام شركات تكنولوجية عالمية كبرى، مثل "إنفيديا"، بمضاعفة استثماراتها في الوجود المادي والمهني داخل إسرائيل، بالتوازي مع نشاط اندماج واستحواذ قياسي بلغت قيمته 74.3 مليار دولار. واعتبر أن هذه المؤشرات تؤكد أن إسرائيل ليست مجرد مصدر للابتكار، بل ركيزة عالمية للتقنيات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وأظهرت البيانات أن صفقات الاندماج والاستحواذ تصدّرت المشهد خلال عام 2025، بإجمالي 74.3 مليار دولار موزعة على 150 صفقة، مدفوعة باستحواذ "غوغل" على شركة "ويز" مقابل 32 مليار دولار. وبلغ متوسط قيمة الصفقة نحو 20 مليون دولار، أي ضعف متوسط قيمة صفقات برمجيات الأعمال.

وشملت الصفقات الكبرى أيضًا استحواذ "بالو ألتو نتوركس" على شركة CyberArk مقابل 25 مليار دولار. وبشكل عام، ارتفعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، ما يعكس استمرار الطلب الاستراتيجي على التكنولوجيا الإسرائيلية. وفي السياق نفسه، ارتفع إجمالي تمويل الشركات العامة إلى 10.3 مليارات دولار، مدفوعًا بإدراجات رئيسية في الولايات المتحدة، من بينها شركات نافان وإيتورو وفيا، إلى جانب نشاط قوي في صفقات الاستثمار الخاص في الشركات العامة (PIPEs) والسندات القابلة للتحويل.

ومع إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا إطاراً دولياً جديداً لتأمين سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات، جرى اختيار إسرائيل شريكاً أساسياً، بما يضمن لها الوصول إلى أحدث الرقائق والأجهزة والمعرفة التقنية. كما يفتح ذلك الباب أمام تعاون دولي أوسع بين الشركات الإسرائيلية ودول أخرى، بحسب ما قاله ليئور هاندلسمان، الشريك الإداري في شركة "غروف فنتشرز" الإسرائيلية، لصفحة التكنولوجيا في صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتستهدف مبادرة "باكس سيليكا" تأمين وتطوير سلسلة التوريد العالمية للذكاء الاصطناعي وتصنيع السيليكون، بدءًا من المواد الخام والمعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر الصين على جزء كبير منها، وصولًا إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمنية، وتصنيع الرقائق المتقدمة وتصميمها.