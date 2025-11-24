%14 ارتفاع عجز التجارة في فلسطين خلال سبتمبر

- شهد الميزان التجاري الفلسطيني ارتفاعًا في العجز بنسبة 14% في سبتمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ العجز 491.1 مليون دولار، مع زيادة في الصادرات بنسبة 48% لتصل إلى 184.1 مليون دولار، معظمها إلى إسرائيل. - ارتفعت الواردات بنسبة 21% لتصل إلى 675.2 مليون دولار، مع زيادة الواردات من إسرائيل بنسبة 28%، مما يعكس تأثير العدوان الإسرائيلي المستمر على الاقتصاد الفلسطيني. - تسببت القيود الإسرائيلية في فقدان الاقتصاد الفلسطيني لأكثر من 300 ألف وظيفة، مما أدى إلى خسارة يومية تقارب 25.5 مليون دولار، مع تراجع الأنشطة التجارية والزراعية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 14% خلال شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2025، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 491.1 مليون دولار.

وقال الإحصاء، في بيان صدر عنه، أمس الأحد، إن الصادرات السلعية ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 48% مقارنة مع شهر سبتمبر 2024، حيث بلغت قيمتها 184.1 مليون دولار.

وأضاف أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال سبتمبر 2025 بنسبة 47% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2024، وشكّلت الصادرات إلى إسرائيل 90% من إجمالي قيمة الصادرات لسبتمبر الماضي. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 55% مقارنة مع سبتمبر 2024.

وأشار إلى أن الواردات ارتفعت خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 21% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 675.2 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة 28% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2024، وشكّلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر سبتمبر 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة مع شهر سبتمبر 2024.

وتأتي المؤشرات السلبية للاقتصاد الفلسطيني، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتسبب الاحتلال في تراجع أنشطة الاقتصاد في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، مع فقدان آلاف الوظائف، وتراجع الحركة التجارية والنشاط الصناعي والزراعي، وزيادة البطالة والفقر.

ومن أبرز العوامل التي أدت إلى تصاعد الأزمات "منع دخول العمال إلى الداخل المحتل، وعددهم يقارب الـ200 ألف عامل، وقد كان هؤلاء يحركون أكثر من 35% من اقتصاد الضفة الغربية"، وفق تصريحات سابقة لأمين سرّ اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية الفلسطينية، عمار أبو بكر، لـ"العربي الجديد".

وفقد الاقتصاد الفلسطيني، حسب أونكتاد (مؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، أكثر من 300 ألف وظيفة بعد الحرب، ما جعل الخسارة اليومية تقارب 25.5 مليون دولار من دخل العمال، ومعظمهم من العمال في السوق الإسرائيلي بالأراضي المحتلة عام 1948، إضافة إلى وظائف في السوق المحلي، فيما تعطّلت الأنشطة التجارية بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.