130 ألف متقدم يشاركون في أول مسابقة توظيف رقمية بالجزائر

- اختتمت مؤسسة بريد الجزائر بنجاح أول مسابقة توظيف رقمية بالكامل، بمشاركة أكثر من 130 ألف مترشح، حيث تمت جميع مراحلها عبر منصة رقمية دون أي خلل تقني يُذكر، مما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. - تميزت المسابقة باستخدام تقنيات عالية للكشف عن محاولات التحايل، حيث تم رصد أكثر من 13 ألف محاولة تحايل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ووسائل تقنية غير مشروعة، وتم إقصاء المترشحين المعنيين آلياً. - اعتبرت وزارة البريد والاتصالات أن النظام الرقمي يعزز الحوكمة الرشيدة ويضمن النزاهة، حيث يمثل خطوة مفصلية في التحول الرقمي وعصرنة الخدمات العمومية، بعد تأجيل المسابقة سابقاً بسبب خلل تقني.

اختتمت مؤسسة بريد الجزائر بنجاح، اليوم الخميس، أول مسابقة توظيف رقمية بالكامل، وشارك فيها أكثر من 130 ألف مترشح، وجرت خلالها كامل مراحل التسجيل والإثبات والمشاركة في المسابقة عن بعد عبر منصة رقمية. وذكر بيان لمؤسسة بريد الجزائر أن كل المتقدمين تمكنوا من الدخول إلى المنصّة الرقمية في الوقت المحدد، وبدأوا في اجتياز الامتحان في الموعد الرسمي المقرّر، فيما جرى غلق المنصة بعد ثلاثين ثانية من انطلاق الامتحان، مشيراً إلى أن مسابقة التوظيف "انتهت دون تسجيل أي خلل تقني يُذكر".

وقال البيان إن "مسابقة التوظيف جرت اليوم في ظروف تقنية وتنظيمية ممتازة، وفقاً للمعايير المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وقد تميّزت البنية التحتية الرقمية بسلاسة ومرونة عالية في التعامل مع العدد الكبير من المتقدمين". وقد أدى استخدام تقنيات عالية بالكشف الآلي عن محاولات التحايل، حيث رصد النظام الرقمي أكثر من 13 ألف محاولة تحايل، بسبب استعمال أدوات أو محركات الذكاء الاصطناعي، وفتح نوافذ أو برامج خارجية أثناء الامتحان، واستخدام أكثر من وسيلة تقنية في آن واحد، أو اللجوء إلى أساليب تقنية غير مشروعة، حيث جرى إقصاء المترشحين المعنيين آلياً.

واعتبرت وزارة البريد والاتصالات أن اعتماد نظام الامتحان الرقمي للمرة الأولى يهدف إلى إرساء معايير حديثة في التوظيف، عبر إدراج الرقمنة باعتبارها أداة أساسية لضمان النزاهة والإنصاف، وتنظيم مسابقة توظيف في قطاع البريد لأول مرة، عبر اختبار رقمي عن طريق منصة إلكترونية تعتمد نظام الأسئلة متعددة الاختيارات.

وفي قت سابق، وصف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، الخطوة بأنها "محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وذلك بمناسبة انطلاق الامتحانات الرسمية التي يخوضها 180 ألف مترشح ولأول مرة عبر نظام رقمي يتميز بالشفافية، ويضمن العدالة، وتكافؤ الفرص، ونزاهة العملية من بدايتها إلى نهايتها، بما يجسد التزام الدولة بعصرنة الخدمات العمومية، والقضاء على التحيز والتدخلات البشرية".

وكان من المقرر إجراء هذه المسابقة في مايو/ أيار الماضي، لكنها أُلغيت بعد وقت من انطلاقها نتيجة عدم تشغيل الروابط التي يجرى عبرها الامتحان. وفي وقت لاحق، فتحت السلطات الجزائرية تحقيقاً في إحباط تقني لإجراء مسابقة، وكشفت عن أسباب هذا الخلل وعاقبت المسؤولين عنه.